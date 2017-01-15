Ana Sayfa | DÃœNYA 15/01/2017 18:09

Trump Garnizon KomutanÄ± Schwartz'Ä± gÃ¶revden alacak


ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, ABD'de bir ilke imza atarak, Garnizon KomutanÄ± Schwartz'Ä± gÃ¶revden alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD baÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n, 20 Ocak'taki devir teslim töreninin güvenliÄŸinde önemli rolü olan baÅŸkent Washington'Ä±n Garnizon KomutanÄ± Korgeneral Errol Schwartz'Ä± tören günü görevden alacaÄŸÄ± ve aynÄ± gün yerine baÅŸka bir generali atayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

ABD TARÄ°HÄ°NDE BÄ°R Ä°LK OLACAK

BaÅŸkent Washington'Ä±n Garnizon KomutanÄ± Korgeneral Schwartz, Washington Post gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k devir teslim gününün ortasÄ±nda görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n, ülke tarihinde ilk defa gerçekleÅŸeceÄŸini söyleyerek, bunun "sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir karar" olduÄŸunu belirtti.Devir teslim sÄ±rasÄ±nda baÅŸkentteki askeri hava desteÄŸi ve binlerce silahsÄ±z korumaya ulusal güvenlik kuvvetiyle komutanlÄ±k edeceÄŸini kaydeden Schwartz, aylarca planlamasÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tören gününde görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n makul bir yaklaÅŸÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"ASLA SAVAÅžIN ORTASINDA AYRILMAYI PLANLAMADIM"

Korgeneral Schwartz, "Askerlerim o gün caddelerde olacak. OnlarÄ± uÄŸurlayacaÄŸÄ±m ama kÄ±ÅŸlaya geri dönerken karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±m. Ben asla bir savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda bir görevden ayrÄ±lmayÄ± planlamadÄ±m." sözleriyle karara tepki gösterdi.

PENTAGON'A GÖRE SORUN YOK

Pentagon sözcülerinden BinbaÅŸÄ± Jamie Davis, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Korgeneral Schwartz'Ä±n yerine görevi devralacak generalin görevi tamamlamaya hazÄ±r olduÄŸunu ve törenle ilgili bir sorun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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