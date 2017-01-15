ABD deniz piyadelerinin NorveÃ§'te konuÅŸlanacak olmasÄ±na Rusya tepki gÃ¶sterdi

NorveÃ§ ordusunu eÄŸitmek amacÄ±yla NorveÃ§'te konuÅŸlanacak olan ABD deniz piyadelerine Rusya tepki gÃ¶sterdi.

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eÄŸitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ülkede konuÅŸlanacak. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Zakharova, duruma tepki göstererek duruma anlam veremediklerini açÄ±kladÄ±.

330 ABD DENÄ°Z PÄ°YADESÄ° NORVEÇ'E GELECEK

Devlet televizyonu NRK'nÄ±n bildirdiÄŸine göre, ülke silahlÄ± kuvvetlerini eÄŸitmek ve ortak kÄ±ÅŸ tatbikatÄ± yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

EN AZ BÄ°R SENE NORVEÇ'TE KONUÅžLANACAKLAR

Bu arada askerlerin Trondheim yakÄ±nlarÄ±ndaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuÅŸlanacaÄŸÄ± ifade edildi.

EÄžÄ°TÄ°M ALTI AY SÜRECEK

Norveç SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kÄ±ÅŸ tatbikatÄ± yapacaÄŸÄ± kaydedilerek, ABD askerlerinin altÄ± ay boyunca Norveç askerlerini eÄŸiteceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

RUSYA: ANLAM VEREMEDÄ°K

Öte yandan NRK'ye açÄ±klamada bulunan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasÄ±nda herhangi bir sorun olmamasÄ±na raÄŸmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na anlam veremediklerini bildirdi.

NORVEÇ TARÄ°HÄ°NDE BÄ°R Ä°LK

Norveç, 1949'da üye olduÄŸu NATO bünyesinde ilk kez yabancÄ± bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarÄ±nda konuÅŸlanma izni vermiÅŸ oldu.