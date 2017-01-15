DAEÅž El Bab'taki bir kÃ¶yÃ¼ vurdu 12 Ã–SO askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti

DAEÅž'in El Bab'ta Ã–SO birliklerinin toplandÄ±ÄŸÄ± alana bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rdÄ±. Ã‡ok sayÄ±da ambulansÄ±n sevk edildiÄŸi bÃ¶lgede 12 Ã–SO askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 30'unun ise yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n Halep'in kuzeydoÄŸusundaki El Bab ilçesinin doÄŸusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandÄ±ÄŸÄ± alana bomba yüklü araçla saldÄ±rmasÄ± sonucu, ÖSO mensubu 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.30 da ÖSO askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da ambulans sevk edildi.

TÜRK ASKERLERÄ°NÄ°N BULUNDUÄžU BÖLGEYE UZAK

Yaralanan Suriyeliler, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Çobanbey sÄ±nÄ±r hattÄ±na alÄ±ndÄ±. Yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi. YaralÄ±lar, burada hazÄ±r bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bölgede bulunan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurlarÄ±n saldÄ±rÄ± bölgesinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi El Bab'da Türk askerleri ÖSO'ya destek vererek DEAÅž'a karÅŸÄ± büyük bir mücadele verirken, Türk askerinin daha çok kent merkezini teröristlerden temizleme görevi yürüttüÄŸü bildirildi.