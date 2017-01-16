KÄ±rgÄ±zistan'da TÃ¼rk ÅŸirkete ait kargo uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ en az 16 Ã¶lÃ¼ var

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki Manas HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda TÃ¼rk ÅŸirkete ait olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kargo uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kazada ikisi pilot dört mürettebat yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken KÄ±rgÄ±zistan hükümeti de uçaÄŸÄ±n üzerine düÅŸtüÄŸü binada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler olduÄŸunu, kaza yerinde 16 cansÄ±z bedene ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.Evlerde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin 6'sÄ±nÄ±n çocuk olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Türkiye saatiyle 04.45'te düÅŸen ACT HavayollarÄ±'na ait Boeing 747 tipi uçak, Hong Kong'dan kalkmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±rgÄ±z basÄ±nÄ±na konuÅŸan yetkililer uçaÄŸÄ±n, BiÅŸkek merkezine 25 kilometre uzakta bulunan havalimanÄ± çevresinde kötü hava koÅŸullarÄ± olduÄŸunu ve uçaÄŸÄ±n düÅŸmesinde bunun da etkisinin olabileceÄŸini söyledi.