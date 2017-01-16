Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 06:47

CIA DirektÃ¶rÃ¼ Donald Trump'Ä± Rusya konusunda eleÅŸtirdi

John Brennan

CIA DirektÃ¶rÃ¼ John Brennan, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n Rusya'nÄ±n kapasitesi ve dÃ¼nyadaki eylemlerini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Yeni yönetimin iÅŸbaÅŸÄ±na gelmesiyle görevinden ayrÄ±lacak olan Brennan, FOX habere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya'nÄ±n ABD'deki seçimleri etkilediÄŸi iddialarÄ± ve Trump'Ä±n bu konudaki görüÅŸlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Trump'Ä±n Rusya'nÄ±n agresif tutumuna karÅŸÄ± ABD'nin uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kÄ±ymetini bilmediÄŸini kaydeden Brennan, "Rusya'nÄ±n kapasitesi ve dünyadaki eylemlerini Trump'Ä±n tam olarak anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum." diye konuÅŸtu. Donald Trump'Ä±n Rusya'yÄ± aklama konusunda da son derece dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini savunan Brennan, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n iyi deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini de dile getirdi. 

Brennan, Trump'Ä±n istihbarat örgütlerini suçlamasÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, "SeçilmiÅŸ baÅŸkanÄ±n altÄ±nÄ± oymak bize bir çÄ±kar saÄŸlamaz." dedi.Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiÄŸi mülakatta, Rusya'ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rabileceklerini söylemiÅŸti. BaÅŸkanlÄ±k görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devraldÄ±ktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bir süre devam ettireceÄŸini belirten Trump, Moskova ile iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirilirse yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±labileceÄŸini kaydederek, "Ä°yi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardÄ±mcÄ± olursa neden iyi ÅŸeyler yapan birisine yaptÄ±rÄ±m uygulayasÄ±nÄ±z?" diye sormuÅŸtu. Trump, Rusya'nÄ±n elinde kendi gizli görüntülerinin olduÄŸu yönünde haberler yayÄ±nlanmasÄ± üzerine de bunun arkasÄ±nda ABD'li istihbarat örgütlerinin olabileceÄŸini öne sürmüÅŸtü. 

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