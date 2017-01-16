Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 09:50

O 3 suÃ§lamalar son 2 gÃ¼nde 20 kiÅŸinin idam edilmesine sebep oldu


Ä°ran'da uyuÅŸturucu, silahlÄ± gasp ve adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§larÄ± son 48 saatte 20 kiÅŸiyi idam ettirdi.

Ä°ran Ä°nsan HaklarÄ± Aktivistleri'nin yayÄ±n organÄ± Herana, Ä°ran'da 2 günde 20 mahkumun uyuÅŸturucu, hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve adam öldürme gibi suçlamalarla idam edildiÄŸini duyurdu.Kereç kentindeki RecaiÅŸehr zindanÄ±nda dün gerçekleÅŸen idamlarda uyuÅŸturucu, silahlÄ± gasp ve adam öldürme suçlamasÄ±yla 16 kiÅŸi idam edilirken, aynÄ± gün 2 kiÅŸi uyuÅŸturucu kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ±yla ReÅŸt kenti Lakan Merkez Hapisanesi'nde, bugün ise bir kiÅŸi, adam öldürme suçundan Hemedan Merkez Hapishanesi'nde, Kerman kentindeki Åžehab zindanÄ±nda da adam öldürme suçundan bir kiÅŸi idam edildi. UluslararasÄ± Af Örgütü'nün raporlarÄ±na göre, Ä°ran'da 2015 yÄ±lÄ±nda büyük çoÄŸunluÄŸu uyuÅŸturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kiÅŸi idam edildi.

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