Ã‡in'den ABD'ye bir tehdit daha GÃ¶zlerinin yaÅŸlarÄ±na bakmayacaÄŸÄ±z

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "Tek Ã‡in politikasÄ±nÄ±" sÃ¼rdÃ¼rmesi durumda Ã‡in, kimsenin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yaÅŸÄ±na bakmayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Çin, göreve baÅŸladÄ±ktan sonra da Tayvan üzerinden "Tek Çin PolitikasÄ±nÄ±" eleÅŸtirmesi durumunda ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump için, "Bedellerin ödenmesi kaçÄ±nÄ±lmaz. Bu konuda kimsenin gözünün yaÅŸÄ±na bakÄ±lmayacaktÄ±r." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

"PEKÄ°N'E ACIMASIZ OLMAKTAN BAÅžKA ÇARE BIRAKMIYORLAR"

Ülkenin resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan China Daily gazetesindeki makalede, "Trump, Beyaz Saray'Ä± devraldÄ±ktan sonra da ikili iliÅŸkilere vereceÄŸi zararÄ± umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin PolitikasÄ±na yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin'in ona karÅŸÄ± acÄ±masÄ±z olmaktan baÅŸka çaresi kalmayacaktÄ±r." ifadesine yer verildi. Trump ile yaÅŸanacak gerginliÄŸin her iki taraf için de bedeli olacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen makalede, "Ancak müstakbel ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'Tayvan oyununun' ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doÄŸurabilecek bir sorun olduÄŸunu anlamasÄ± için bu bedellerin ödenmesi kaçÄ±nÄ±lmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaÅŸÄ±na bakmayacaktÄ±r." yorumu yapÄ±ldÄ±.

ÇÄ°N DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: "TAYVAN SORUNU MÜZAKERE EDÄ°LEMEZ, DÜNYADA TEK ÇÄ°N VAR"

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan sorunu müzakere edilemez." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TRUMP: ÇÄ°N Ä°LE PEK ÇOK KONU PAZARLIÄžA YATIRILABÄ°LÄ°R

BaÅŸkanlÄ±k görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazÄ±rlanan Trump, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiÄŸi demeçte, "Tek Çin PolitikasÄ± da dahil birçok konunun Çin ile pazarlÄ±k masasÄ±na yatÄ±rÄ±labileceÄŸini, çözüm için Pekin'in para politikalarÄ± ve uluslararasÄ± ticaret konusundaki tavÄ±rlarÄ±nÄ±n belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸti.

ÇÄ°N, TRUMP'IN TAYVAN HÜKÜMETÄ°YLE GÖRÜÅžMESÄ°NE TEPKÄ° GÖSTERMÄ°ÅžTÄ°

Pekin yönetimi, Trump'Ä±n geçen ay diplomatik teamüllere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon görüÅŸmesi yapmasÄ±na da tepki göstermiÅŸti. Çin, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yönetimini Çin halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yönünde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

TAYVAN'I SADECE 22 ÜLKE TANIYOR

Çin'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi üzerine bazÄ± hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetçi Çin olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Çin, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸ ve bu adanÄ±n kendi eyaleti olduÄŸunu öne sürmüÅŸtü. Tayvan'Ä± sadece 22 ülke tanÄ±yor.