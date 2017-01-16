Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 13:26

Alman milletvekilinin hayat kadÄ±nÄ± Ã¶nerisi mecliste tepki Ã§ekti


Almanya'daki YeÅŸiller Partisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Elisabeth Scharfenberg'in yaÅŸlÄ± ve engellilere hayat kadÄ±nÄ± hizmeti Ã¶nerisi meclisi birbirine kattÄ±.

Almanya'daki YeÅŸiller Partisi Sözcüsü Elisabeth Scharfenberg, devletin yaÅŸlÄ± ve engelli vatandaÅŸlara hayat kadÄ±nÄ± hizmeti saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini savundu ve bunun maliyetinin devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± önerdi. Teklif, hem YeÅŸiller Partisi'nde hem de diÄŸer partilerden milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

HOLLANDA'DA HAYAT KADINLARI VATANDAÅžLARA CÄ°NSEL DESTEK SAÄžLIYOR

Sputnik Türkiye'nin Welt am Sontag gazetesinden aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre Scharfenberg, "Cinsel yardÄ±mÄ± fonlamak benim için makul. Yerel yetkililer uygun seçenekleri tavsiye edebilir ve baÄŸÄ±ÅŸta bulunabilir." diye konuÅŸtu.Scharfenberg'in önerisine göre bakÄ±mevlerinde kalan vatandaÅŸlar diÄŸer yollarla cinsel açÄ±dan tatmin olamadÄ±klarÄ±nÄ± bir tÄ±bbi doküman ile kanÄ±tlamalÄ± ayrÄ±ca hayat kadÄ±nlarÄ±na ödenen parayÄ± karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ±nÄ± göstermeli.Hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasal olduÄŸu Hollanda'da yÄ±llardÄ±r özel bir sertifikaya sahip iÅŸçiler engelli vatandaÅŸlara 'cinsel destek' saÄŸlÄ±yor. Hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Almanya'da da 2002'den beri yasal ve bazÄ± bakÄ±mevleri iÅŸçilerin kurumlarÄ±nÄ± ziyaretine izin veriyor. Ancak resmi bir düzenleme olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± hayat kadÄ±nlarÄ±nÄ±n özel ihtiyaçlarÄ± olan kiÅŸilerle ilgilenme konusunda eÄŸitimi olmayabiliyor.

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NÄ°N TEPKÄ°SÄ°NÄ° ÇEKTÄ°

Scharfenberg'in önerisi hem kendi partisinden hem de diÄŸer partilerden siyasilerin tepkisini çekti. Sosyal Demokrat milletvekili, saÄŸlÄ±k ekonomisi profesörü Karl Lauterbach önerinin 'saçma' olduÄŸunu savundu. Lauterbach 'alanÄ±n ticarileÅŸebileceÄŸi' uyarÄ±sÄ±nda bulunarak bu tarz bir cinsel destek konusunda tÄ±bbi gereklilik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YeÅŸiller Partisi'nden milletvekili, Tübingen Belediye BaÅŸkanÄ± Boris Palmer da Facebook'taki paylaÅŸÄ±mÄ±nda önerinin partilileri 'bir dizi kaçÄ±k' gibi gösterdiÄŸi yorumunu yaptÄ±. Palmer "Neden bu tarz maceralar hep seçim döneminde yapÄ±lÄ±yor?" diye sordu.

'CÄ°NSELLÄ°K Ä°NSANIN TEMEL Ä°HTÄ°YAÇLARINDAN'

Öneri alandaki uzmanlar arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Almanya'da kurulan 'MyHandicap International' adlÄ± hayÄ±r kuruluÅŸu bu tarz hizmetlerin hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olarak sayÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek cinselliÄŸin insanÄ±n temel ihtiyaçlarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±. Daha önce engellilerin hayat kadÄ±nÄ± hizmeti almasÄ± gerektiÄŸini savunan engelli haklarÄ± aktivisti Matthias Vernaldi devletin bu konuda yardÄ±m yapmasÄ±nÄ±n hata olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vernaldi "Sosyal yardÄ±m olarak cinsellik, halktaki engellilerin kusurlu olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ± güçlendirir." dedi.

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