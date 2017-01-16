Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 14:39

Almanya'da TÃ¼rk bayraklarÄ±yla terÃ¶re karÅŸÄ± birlik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi


Almanya'nÄ±n Dortmund ÅŸehrinde Turan DerneÄŸiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi "TerÃ¶re karÅŸÄ± birlik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Duisburg’da bulunan Turan DerneÄŸi’nin düzenlediÄŸi ve farklÄ± kesimlerden çeÅŸitli Türk derneklerinin de destek verdiÄŸi yürüyüÅŸe binden fazla kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Åžehrin merkez tren istasyonu önünden ellerinde Türk bayraklarÄ±yla yürüyen göstericiler, slogan atarak terörü lanetledi. Ellerinde ‘Teröre karÅŸÄ± birlik’, ‘Terörün vatanÄ± yoktur’, ‘Kahrolsun terörizm’ yazan dövizler taÅŸÄ±yan göstericiler, terör örgütlerine finansal destek saÄŸlayan ülkeleri eleÅŸtirdi.

TERÖRÜ LANETLÄ°YORUZ

Almanya’da yaÅŸayan gençlerin demokratik haklarÄ±nÄ± yeterince kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten derneÄŸin basÄ±n sözcüsü Mustafa Esmer, “Bir avuç terör örgütü sempatizanÄ± gösteri yapÄ±yor ve Almanlar buna seyirci kalÄ±yor. ArtÄ±k bu duruma sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. Bu yürüyüÅŸü ‘Biz de burada varÄ±z’ demek için düzenledik. Bundan sonra da gösterilerimiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin, terörün her türlüsünü lanetliyoruz” dedi. Her türlü izni almalarÄ±na raÄŸmen polisin yürüyüÅŸ öncesi megafonlarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine bazÄ± konularda zorluk çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Esmer, polisin bu tutumunu eleÅŸtirdi. SoÄŸuk havaya raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k iki saat süren yürüyüÅŸ için polis yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±.

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