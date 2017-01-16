Afgan kadÄ±nlar DAEÅž'e karÅŸÄ± bÃ¶yle mÃ¼cadele edecek

Afgan kadÄ±nlar, DAEÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k silahlanarak mÃ¼cadeleye dahil oldular.

Afganistan'da yÄ±llar süren iç savaÅŸ döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan kadÄ±nlar, yavaÅŸ yavaÅŸ çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na katÄ±lmaya baÅŸlarken bazÄ±larÄ± ise çalÄ±ÅŸma hayatÄ±yla yetinmeyip güvenlik güçleriyle yan yana terör örgütlerine karÅŸÄ± mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetine baÄŸlÄ± Darzab ilçesinde terör örgütü DEAÅž'Ä±n sivillere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ± üzerine bölgedeki kadÄ±nlar, ilk kez ellerine silah aldÄ±.