Tiran ve Sanafir adalarÄ± MÄ±sÄ±r topraÄŸÄ± olarak ilan edildi

Suudi Arabistan ve MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden YÃ¼ksek Ä°dare Mahkemesi, Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r topraÄŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

MÄ±sÄ±r devlet televizyonundan canlÄ± yayÄ±nlanan duruÅŸmada yargÄ± heyeti baÅŸkanÄ± hakim Ahmed Åžazli, nihai kararÄ± verdi. Åžazli, "Mahkeme, Tiran ve Sanafir adalarÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r topraÄŸÄ± olduÄŸu kanaatine varmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi. KararÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme salonunda bulunanlarÄ±n, "YaÅŸasÄ±n özgür MÄ±sÄ±r adalarÄ±", "Eniyle boyuyla biz bu topraÄŸÄ±n sahibiyiz", "BaÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±r sen MÄ±sÄ±rlÄ±sÄ±n" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±ÄŸÄ± görüldü.

NE OLMUÅžTU?

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki MÄ±sÄ±r ziyareti esnasÄ±nda iki ülke arasÄ±nda imzalanan KÄ±zÄ±ldeniz SÄ±nÄ±r AnlaÅŸmasÄ± gereÄŸi Tiran ve Sanafir adalarÄ± Suudi Arabistan'a geçmiÅŸti. AnlaÅŸma, MÄ±sÄ±r Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan haziran ayÄ±nda iptal edilmiÅŸ, MÄ±sÄ±r hükümetine baÄŸlÄ± Devlet Davalar Kurumu ise bu karara itiraz etmiÅŸti. Devlet Konseyi'ndeki dava ülkenin önde gelen insan haklarÄ± savunucularÄ±ndan Avukat Halid Ali tarafÄ±ndan açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.