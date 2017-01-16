Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 17:07

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± en az 4 Ã¶lÃ¼ var

gece kulÃ¼bÃ¼ saldÄ±rÄ±

Meksika'da bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda en az 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Blue Parrot adlÄ± gece kulübündeki saldÄ±rÄ±, 10 gündür süren elektronik müzik festivali BPM'nin kapanÄ±ÅŸ gecesinde yaÅŸandÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rganÄ±n, kulubün penceresinden içeri doÄŸru ateÅŸ ettiÄŸi bildirildi.Festivalde çalan Ä°skoç DJ Jackmaster, saldÄ±rganÄ±n kulübe girerek ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dört ya da beÅŸ kiÅŸinin öldüÄŸünü, çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ngiliz Express gazetesi, ölü sayÄ±sÄ±nÄ± sekiz olarak duyurdu.

BBC'nin haberinde, aynÄ± bölgede yer alan "The Jungle" adlÄ± bir baÅŸka gece kulübüne de saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde duyumlar olduÄŸu ifade edildi. Ancak bu bilginin doÄŸrulanamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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