KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen uÃ§ak ile ilgili flaÅŸ iddia

KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammetkali Abulgaziev, dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼rettebat hatasÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul merkezli ACT HavayollarÄ±'na ait bir kargo uçaÄŸÄ±, TSÄ° 04.20'de KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te bulunan Manas HavalimanÄ±'na iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda düÅŸmüÅŸtü.

KÄ±rgÄ±z yetkililer, kazada, ikisi pilot dört mürettebatla birlikte toplamda en az 37 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Yetkililer, kaza sÄ±rasÄ±nda dondurucu sis nedeniyle görüÅŸün oldukça kötü olduÄŸunu ancak kazanÄ±n kesin nedenini açÄ±klamak için erken olduÄŸunu ifade ediyor.

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, B744 model kargo uçaÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden dört kiÅŸilik mürettebatÄ±n Türk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu bildirdi.

AçÄ±klamada, kazanÄ±n incelenmesine iliÅŸkin her türlü desteÄŸin verileceÄŸi ifade edilerek, "Bu kapsamda BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± Kaza AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme Kurulu'ndan iki uzman konuyla ilgili KÄ±rgÄ±zistan'a gitmek üzere görevlendirilmiÅŸtir" denildi.

Gece, kazadan önce, havalimanÄ±na 11 uçaÄŸÄ±n iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Abulgaziev, "Åžu an hatanÄ±n kimde olduÄŸunu söylemek için erken ancak uzmanlar kazanÄ±n büyük olasÄ±lÄ±kla mürettebat hatasÄ±ndan kaynakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor" dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abulgaziev havalimanÄ±nÄ±n ÅŸu an sorunsuz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

THY: UçaÄŸÄ±n bizimle bir ilgisi yok

TK6491 sefer sayÄ±lÄ± kargo uçaÄŸÄ± Hong Kong'dan kalkÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±. UçaÄŸÄ±n BiÅŸkek'te durakladÄ±ktan sonra nihai varÄ±ÅŸ noktasÄ± Ä°stanbul'a hareket etmesi planlanÄ±yordu.

Türk Hava YollarÄ± (THY), uçaÄŸÄ±n ya da mürettebatÄ±n THY ile herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. BBC Türkçe'ye konuÅŸan THY BasÄ±n MüÅŸaviri Yahya Üstün, uçaÄŸÄ±n THY'ye ait kargoyu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

THY ayrÄ±ca, hayatÄ±nÄ± kaybedenler için bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± yayÄ±mladÄ±.

KÄ±rgÄ±z hükümetinden yapÄ±lan açÄ±klamada, uçaÄŸÄ±n Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bulunan popüler tatil belgesi Dacha-Suu'ya düÅŸtüÄŸü belirtildi. Kaza sonucu en az 15 bina hasar görürken, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin arasÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu bildirildi.

Uçak Ä°stanbul merkezli ACT HavayollarÄ±'na ait

Ä°stanbul merkezli 2004 yÄ±lÄ±nda kurulan ACT HavayollarÄ± "myCargo" markasÄ±yla kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. Åžirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hisselerinin yüzde 50,9'u Türk iÅŸadamÄ± DaÄŸlar Çizmeci'nin, yüzde 49'u da Çinli HNA Group'un elinde bulunuyor.

DüÅŸen uçaÄŸÄ±n 14 yÄ±ldÄ±r kullanÄ±mda olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor.

Ölü sayÄ±sÄ± artabilir

KÄ±rgÄ±zistan Acil Kurtarma Birimi'nin Sözcüsü Muhammed Svarov, AFP ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n "çok daha yüksek olabileceÄŸi" ve saÄŸ kurtulanlarÄ± bulmak için büyük bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yürütüldüÄŸünü söyledi.

KÄ±rgÄ±zistan Devlet BaÅŸkanÄ± Almazbek Atambayev, kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ± ve kurbanlarÄ±n ailelerine mali yardÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KÄ±rgizistan'Ä±n ana uluslararasÄ± havaalanÄ± olan Manas HavaalanÄ±, kazanÄ±n ardÄ±ndan uçuÅŸlara kapatÄ±ldÄ±.

2008 yÄ±lÄ±nda Manas'tan kalkan ve Ä°ran'a gitmekte olan bir yolcu uçaÄŸÄ± kalkÄ±ÅŸtan kÄ±sa bir süre sonra düÅŸmüÅŸ ve kazada en az 68 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.