Donald Trump NATO terÃ¶rizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmÄ±yor dedi

ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, NATO'nun sorunlarÄ± olduÄŸunu ve terÃ¶rizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de eskidiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

Trump, Bild gazetesine verdiÄŸi röportajda, DoÄŸu AvrupalÄ±larÄ±n Putin ve Rusya korkusunu anlÄ±yor musunuz?” ÅŸeklindeki soruya, “Elbette, biliyorum. Neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yorum. Uzun zamandan beri ÅŸunu söylüyorum: NATO’nun sorunlarÄ± var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiÄŸiniz gibi yÄ±llar öncesinden tasarlanmÄ±ÅŸ. Ä°kincisi, ülkeler ödemeleri gerektiÄŸi parayÄ± ödemiyorlar. NATO’nun eskidiÄŸini söylediÄŸimde baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±m. Terörizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± için de eskidi” cevabÄ±nÄ± verdi.Ülkelerin kendi üzerlerine düÅŸen payÄ± ödemediÄŸini, bunun ABD’ye karÅŸÄ± adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO’yu çok önemli bulduÄŸunu ifade etti.Trump, ABD’nin yÄ±llar önce Irak’a girmesini de eleÅŸtirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararÄ± olarak nitelendirdi.

"Bu arÄ± kovanÄ±na çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, ÅŸimdi bölgede dünyanÄ±n en büyük kargaÅŸasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Trump, DEAÅž ile nasÄ±l mücadele edeceÄŸini ÅŸimdi açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek Obama veya baÅŸkalarÄ± gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Ä°ran ile varÄ±lan nükleer anlaÅŸma konusunda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± da ÅŸimdi açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, “Ben kartlarÄ±mÄ± göstermek istemiyorum. Ben çÄ±kÄ±p da ‘Ben ÅŸunu yapacaÄŸÄ±m, bunu böyle yapacaÄŸÄ±m” diye söylemeyeceÄŸim. Yapmam gerekeni yapacaÄŸÄ±m.” diye konuÅŸtu.

Trump, ABD dÄ±ÅŸÄ±nda üretilen ancak ABD’ye satÄ±lacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceÄŸini belirterek "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD’ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor" dedi.