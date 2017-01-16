Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 17:22

Donald Trump NATO terÃ¶rizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmÄ±yor dedi

Donald Trump

ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, NATO'nun sorunlarÄ± olduÄŸunu ve terÃ¶rizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de eskidiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

Trump, Bild gazetesine verdiÄŸi röportajda, DoÄŸu AvrupalÄ±larÄ±n Putin ve Rusya korkusunu anlÄ±yor musunuz?” ÅŸeklindeki soruya, “Elbette, biliyorum. Neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yorum. Uzun zamandan beri ÅŸunu söylüyorum: NATO’nun sorunlarÄ± var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiÄŸiniz gibi yÄ±llar öncesinden tasarlanmÄ±ÅŸ. Ä°kincisi, ülkeler ödemeleri gerektiÄŸi parayÄ± ödemiyorlar. NATO’nun eskidiÄŸini söylediÄŸimde baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±m. Terörizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± için de eskidi” cevabÄ±nÄ± verdi.Ülkelerin kendi üzerlerine düÅŸen payÄ± ödemediÄŸini, bunun ABD’ye karÅŸÄ± adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO’yu çok önemli bulduÄŸunu ifade etti.Trump, ABD’nin yÄ±llar önce Irak’a girmesini de eleÅŸtirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararÄ± olarak nitelendirdi.

"Bu arÄ± kovanÄ±na çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, ÅŸimdi bölgede dünyanÄ±n en büyük kargaÅŸasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Trump, DEAÅž ile nasÄ±l mücadele edeceÄŸini ÅŸimdi açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek Obama veya baÅŸkalarÄ± gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Ä°ran ile varÄ±lan nükleer anlaÅŸma konusunda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± da ÅŸimdi açÄ±klamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, “Ben kartlarÄ±mÄ± göstermek istemiyorum. Ben çÄ±kÄ±p da ‘Ben ÅŸunu yapacaÄŸÄ±m, bunu böyle yapacaÄŸÄ±m” diye söylemeyeceÄŸim. Yapmam gerekeni yapacaÄŸÄ±m.” diye konuÅŸtu.

Trump, ABD dÄ±ÅŸÄ±nda üretilen ancak ABD’ye satÄ±lacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceÄŸini belirterek "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD’ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Dmitriy Peskov

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Trump'Ä±n NATO'nun eskidiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±na katÄ±lÄ±yoruz dedi

Donald Trump'Ä±n NATO'ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

kÄ±rgÄ±zistan

KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen uÃ§ak ile ilgili flaÅŸ iddia

KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammetkali Abulgaziev, dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼rettebat hatasÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

gece kulÃ¼bÃ¼ saldÄ±rÄ±

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± en az 4 Ã¶lÃ¼ var

Meksika'da bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda en az 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi