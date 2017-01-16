Ana Sayfa | DÃœNYA 16/01/2017 17:48

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Trump'Ä±n NATO'nun eskidiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±na katÄ±lÄ±yoruz dedi

Dmitriy Peskov

Donald Trump'Ä±n NATO'ya yÃ¶nelik eleÅŸtirilerine Kremlin BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Donald Trump'Ä±n, NATO'nun eskidiÄŸi yönündeki iddiasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "NATO'nun geçmiÅŸin kalÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸu fikrine katÄ±lÄ±yoruz. Bu konuya bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±zÄ± uzun zamandÄ±r dile getiriyoruz. NATO'yu istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkÄ±nma ideallerine cevap verebilen çaÄŸdaÅŸ bir yapÄ± olarak tanÄ±mlamak mümkün deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.Trump, Alman Bild gazetesine verdiÄŸi röportajda, "DoÄŸu AvrupalÄ±larÄ±n Putin ve Rusya korkusunu anlÄ±yor musunuz?" ÅŸeklindeki soruya, "Elbette, biliyorum. Neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yorum. Uzun zamandan beri ÅŸunu söylüyorum: NATO'nun sorunlarÄ± var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiÄŸiniz gibi yÄ±llar öncesinden tasarlanmÄ±ÅŸ. Ä°kincisi, ülkeler ödemeleri gereken parayÄ± ödemiyorlar. NATO'nun eskidiÄŸini söylediÄŸimde baskÄ± altÄ±nda kaldÄ±m. Terörizme karÅŸÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± için de eskidi." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti. 

 
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