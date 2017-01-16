Sputnik IKBY lideri Mesut Barzani gÃ¶revini bÄ±rakmaya karar verdi

Sputnik'in yaptÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, IKBY lideri Mesut Barzani Ã¼lkesindeki siyasi anlaÅŸmazlÄ±klara son vererek uzlaÅŸma yolu bulabilmek amacÄ±yla gÃ¶revini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanlÄ±k Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud, BaÅŸkan Mesut Barzani'nin bir uzlaÅŸma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaÅŸmazlÄ±klara son vermek için görevini bÄ±rakma kararÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sputnik'e konuÅŸan Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yÄ±ldÄ±r ciddi siyasi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± IKBY'de görevi bÄ±rakma kararÄ± alan Barzani'nin çeÅŸitli siyasi güçler arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n üstesinden gelmek için siyasi giriÅŸimi ileri sürmek istediÄŸini söyledi.

SPUTNÄ°K'Ä°N HABERÄ°NE YALANLAMA

Sputnik'in IKBY yetkilisine dayandÄ±rÄ±larak verdiÄŸi haber, yine bir IKBY yetkilisinin Yeni Åžafak'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla yalanlandÄ±. Barzani'nin görevi bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, bu tip haberlerin kasÄ±tlÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiÄŸine vurgu yaptÄ±. Kürt yetkililer "Barzani'nin görev süresine medya deÄŸil bölge halkÄ± karar verir" yorumunu yaptÄ±.

BARZANÄ° DAVOS'A KATILDI

Kuzey Irak yönetiminden bu açÄ±klama geldiÄŸi sÄ±ralarda Mesud Barzani, Davos zirvesine katÄ±lmak üzere Ä°sviçre'ye gitti.Barzani, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesinde dünya liderleriyle biraraya gelip toplantÄ±lara katÄ±lacak. Dünya Ekonomi Forumu'nda, baÅŸta Suriye ve Musul krizi olmak üzere dünyadaki çatÄ±ÅŸmalar dahil pek çok sorun ele alÄ±nacak.