Ana Sayfa | DÃœNYA 17/01/2017 00:46

Ay'da yÃ¼rÃ¼yen son insan hayatÄ±nÄ± kaybetti


Ay'a ayak basan 12. ve son kiÅŸi olan Eugene Cernan 82 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapÄ±lan açÄ±klamada, Ay'da yürüyen son insan olan Eugene Cernan'Ä±n 82 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi duyuruldu. AmerikalÄ± eski deniz ve hava subayÄ±, elektrik mühendisi, havacÄ±lÄ±k mühendisi, savaÅŸ pilotu ve NASA astronotu olan Cernan, 1934 yÄ±lÄ±nda Chicago'da doÄŸdu.

3 KEZ UZAY GÖREVÄ°NDE BULUNDU

Haziran 1966'da Gemini 9A görevinde pilot, MayÄ±s 1969'da Apollo 10 programÄ±nda Ay Modülü Pilotu ve AralÄ±k 1972' de Apollo 17 programÄ±nda görev komutanÄ± olarak üç kez uzay görevinde bulundu. Apollo 17 Ay programÄ± ile Ay'a ayak basan 12. ve son insandÄ±r.

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