Ana Sayfa | DÃœNYA 17/01/2017 11:32

3 yÄ±ldÄ±r aranan kayÄ±p Malezya uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme

kayÄ±p malezya uÃ§aÄŸÄ±

Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya uÃ§aÄŸÄ±nÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

KayÄ±p Malezya HavayollarÄ±'na ait 370 sefer sayÄ±lÄ± uçaÄŸÄ± bulmak için yürütülen arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± üç yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan sonuç alÄ±namadan noktalandÄ±.Arama faaliyetini yürüten Avustralya, Malezya ve Çin tarafÄ±ndan kurulan, merkezi Sydney'de bulunan MüÅŸterek Ajans Koordinasyon Merkezi, kurtarma ekiplerinin Avustralya'nÄ±n batÄ±sÄ±nda ve Hint Okyanusu'nun açÄ±klarÄ±nda 120 bin kilometrekarelik alanda yaptÄ±ÄŸÄ± tarama faaliyetinde herhangi bir ize rastlanamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n süresiz olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Merkezden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Eldeki tüm bilimsel bilgiler ve teknolojik imkanlarÄ±n seferber edilmesine, alanÄ±nda en yetkin profesyonellerin yönlendirmesiyle yürütülen tüm çabalara raÄŸmen, ne yazÄ±k ki aramalarda hava aracÄ±nÄ±n izine rastlanamamÄ±ÅŸ, bu nedenle MH370'in su altÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± durulmuÅŸtur." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Arama faaliyetini yürüten ülkeler, geçen yÄ±l olasÄ± kaza bölgesi olarak tayin edilen arama sahasÄ±nda uçaÄŸÄ±n yerini tayin edecek herhangi bir iz çÄ±kmamasÄ± halinde aramanÄ±n bitirilmesi konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

MH370 için yürütülen arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, havacÄ±lÄ±k tarihin en karmaÅŸÄ±k ve en maliyetlisi olmuÅŸtu. Ülkeler arama için bugüne kadar toplam 160 milyon dolar harcamÄ±ÅŸtÄ±.

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