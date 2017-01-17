Ä°ngiltere'nin AB stratejisi karÅŸÄ±sÄ±nda sterlin rekor kÄ±rdÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Bunun Ã¼zerine sterlin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 2.5 yÃ¼kselerek rekor kÄ±rdÄ±

Merakla beklenen konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan May, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n ortak pazarda kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. May, bu açÄ±klamayla, Ä°ngiltere'nin 'yumuÅŸak Brexit' arayÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± yönündeki spekülasyonlarÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "AçÄ±k olmak istiyorum: Teklif ettiÄŸim ÅŸey, ortak pazar üyeliÄŸi anlamÄ±na gelemez" dedi.May, bunun yerine "yeni bir kapsamlÄ±, cesur ve iddialÄ± bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±" arayÄ±ÅŸÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. May, "Bu anlaÅŸma, belli alanlarda mevcut ortak pazar düzenlemelerinden unsurlarÄ± da içerebilir" diye ekledi.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ayrÄ±ca, AB ile yapÄ±lacak nihai anlaÅŸmanÄ±n parlamentoda oylanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KAPSAMLI TÄ°CARET ANLAÅžMASI

Öte yandan Reuters'Ä±n haberine göre, Ä°ngiltere Maliye BakanÄ± Philip Hammond da ülkesinin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra birliÄŸin ortak pazarÄ±nda kalmayacaÄŸÄ±nÄ± fakat kapsamlÄ± bir ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Hammond olaÄŸan bir parlamento oturumunda sorulara cevap verirken, BaÅŸbakan Theresa May de bir baÅŸka programda konuÅŸtu.Hammond, "DiÄŸer AvrupalÄ± liderlerin "dört özgürlük" etrafÄ±nda belirlediÄŸi siyasi kÄ±rmÄ±zÄ± çizgilerden dolayÄ± bundan sonra AB ortak pazarÄ±nÄ±n bir üyesi olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilerek yola devam edeceÄŸiz, fakat Avrupa BirliÄŸi ile geniÅŸ kapsamlÄ± bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± isteÄŸimizin olduÄŸunu dile getireceÄŸiz" dedi.Hammond aynÄ± zamanda sterlinde yaÅŸanan dalgalanmanÄ±n yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ä°ngiliz hükümet tahvili almasÄ±nÄ±n önünde sorun oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

STERLÄ°N'DE 9 YILIN EN BÜYÜK SIÇRAYIÅžI

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in Brexit açÄ±klamasÄ± öncesi sterlin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda 1,2047 seviyesinde iÅŸlem görürken; konuÅŸma sonrasÄ± 2008 finansal krizinden bu yana bir günde görülen en büyük artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸayarak yüzde 2,5 yükseliÅŸle 1,2347 dolar seviyesine kadar yükseldi. Sterlin, euro karÅŸÄ±sÄ±nda ise düÅŸüÅŸünü sürdürüyor. Sterlin euro karÅŸÄ±sÄ±nda 0,8799 seviyesinden 0,8677 seviyesine geriledi.

BÜYÜK RESÄ°M DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

IÅŸÄ±kFX BaÅŸanalisti Gizmen NalbantlÄ±, "Bugün açÄ±klamalar yapan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit’in Ä°ngiltere’nin kendi içine dönerek dünyadan çekilmesi anlamÄ±na gelmediÄŸini ve Avrupa ile geniÅŸ kapsamlÄ± ticaret anlaÅŸmalarÄ± yapmak istediklerini söyledi. AB'den ayrÄ±lÄ±k kararÄ± parlamentonun onayÄ± sonrasÄ±nda kesinlik kazanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden May, kÄ±smi bir üyelik ile ilgilenmediklerini, ortak pazarÄ±n getireceÄŸi kÄ±sÄ±tlamalar yerine AB ülkeleri ile olabilecek en iyi anlaÅŸmalarÄ± yapmak istediklerini belirtti" dedi. NalbantlÄ± ÅŸöyle devam etti:

"BaÅŸlangÄ±ç olarak küreselleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± olarak doÄŸan Brexit, yerini ÅŸu aÅŸamada serbest ticaretin baÅŸÄ±nÄ± çekmek isteyen bir Ä°ngiltere’ye bÄ±raktÄ±. AB’den çÄ±kÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda yeni ikili ticaret anlaÅŸmalar yapÄ±lana kadar geçici anlaÅŸmalarla süreç yumuÅŸatÄ±lacak. Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n son halinin parlamentoda oylanacaÄŸÄ±nÄ±n söylenmesi ‘Hard Brexit’ endiÅŸelerinin hafiflemesini saÄŸladÄ±. AçÄ±klamalar sonrasÄ± Sterlin/Dolar paritesi %2.5 yükselerek 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana en büyük sÄ±çrayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Brexit süreci piyasalardaki volatiliteyi artÄ±racaktÄ±r. Büyük resmin deÄŸiÅŸtiÄŸini düÅŸünmüyorum. Ä°ngiltere’nin önünde birçok belirsizlik var. Ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n uzun ve zorlu geçecek olmasÄ± sterlindeki kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirebilir. Özellikle AB ile gerçekleÅŸtirilecek yeni ticari anlaÅŸma birliÄŸin elinin Ä°ngiltere’ye karÅŸÄ± daha kuvvetli olacaÄŸÄ± aÅŸikar. Ä°ngiltere’nin AB içerisinde türbülanslara neden olabilecek 50. maddeyi Mart ayÄ± sonuna kadar uygulamaya koymasÄ± bekleniyor. Sterlin’de kÄ±sa vade de deÄŸerlenme görülse de orta vadede Sterlin/ Dolar paritesinin 1.15 seviyelerine geri dönmesini bekliyorum"

Kaynak: Hürriyet