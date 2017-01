Ä°ngiltere'nin AB stratejisi karÅŸÄ±sÄ±nda sterlin rekor kÄ±rdÄ±

İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla ilgili açıklamasını yaptı. Bunun üzerine sterlin dolar karşısında yüzde 2.5 yükselerek rekor kırdı

Merakla beklenen konuşmasını yapan May, Birleşik Krallık'ın ortak pazarda kalmayacağının altını çizdi. May, bu açıklamayla, İngiltere'nin 'yumuşak Brexit' arayışında olacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırdı.İngiltere Başbakanı May, "Açık olmak istiyorum: Teklif ettiğim şey, ortak pazar üyeliği anlamına gelemez" dedi.May, bunun yerine "yeni bir kapsamlı, cesur ve iddialı bir serbest ticaret anlaşması" arayışında olacaklarını açıkladı. May, "Bu anlaşma, belli alanlarda mevcut ortak pazar düzenlemelerinden unsurları da içerebilir" diye ekledi.İngiltere Başbakanı May ayrıca, AB ile yapılacak nihai anlaşmanın parlamentoda oylanacağını belirtti.

KAPSAMLI TİCARET ANLAŞMASI

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond da ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra birliğin ortak pazarında kalmayacağını fakat kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmaya çalışacağını söyledi.Hammond olağan bir parlamento oturumunda sorulara cevap verirken, Başbakan Theresa May de bir başka programda konuştu.Hammond, "Diğer Avrupalı liderlerin "dört özgürlük" etrafında belirlediği siyasi kırmızı çizgilerden dolayı bundan sonra AB ortak pazarının bir üyesi olmayacağını bilerek yola devam edeceğiz, fakat Avrupa Birliği ile geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması isteğimizin olduğunu dile getireceğiz" dedi.Hammond aynı zamanda sterlinde yaşanan dalgalanmanın yabancı yatırımcıların İngiliz hükümet tahvili almasının önünde sorun oluşturduğunu belirtti.

STERLİN'DE 9 YILIN EN BÜYÜK SIÇRAYIŞI

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit açıklaması öncesi sterlin dolar karşısında 1,2047 seviyesinde işlem görürken; konuşma sonrası 2008 finansal krizinden bu yana bir günde görülen en büyük artışı yaşayarak yüzde 2,5 yükselişle 1,2347 dolar seviyesine kadar yükseldi. Sterlin, euro karşısında ise düşüşünü sürdürüyor. Sterlin euro karşısında 0,8799 seviyesinden 0,8677 seviyesine geriledi.

BÜYÜK RESİM DEĞİŞMEDİ

IşıkFX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, "Bugün açıklamalar yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’in İngiltere’nin kendi içine dönerek dünyadan çekilmesi anlamına gelmediğini ve Avrupa ile geniş kapsamlı ticaret anlaşmaları yapmak istediklerini söyledi. AB'den ayrılık kararı parlamentonun onayı sonrasında kesinlik kazanacağını ifade eden May, kısmi bir üyelik ile ilgilenmediklerini, ortak pazarın getireceği kısıtlamalar yerine AB ülkeleri ile olabilecek en iyi anlaşmaları yapmak istediklerini belirtti" dedi. Nalbantlı şöyle devam etti:

"Başlangıç olarak küreselleşme karşıtı olarak doğan Brexit, yerini şu aşamada serbest ticaretin başını çekmek isteyen bir İngiltere’ye bıraktı. AB’den çıkış sonrasında yeni ikili ticaret anlaşmalar yapılana kadar geçici anlaşmalarla süreç yumuşatılacak. Brexit anlaşmasının son halinin parlamentoda oylanacağının söylenmesi ‘Hard Brexit’ endişelerinin hafiflemesini sağladı. Açıklamalar sonrası Sterlin/Dolar paritesi %2.5 yükselerek 2008 yılından bu yana en büyük sıçrayışını yaptı.

Brexit süreci piyasalardaki volatiliteyi artıracaktır. Büyük resmin değiştiğini düşünmüyorum. İngiltere’nin önünde birçok belirsizlik var. Ticaret anlaşmalarının uzun ve zorlu geçecek olması sterlindeki kırılganlığını devam ettirebilir. Özellikle AB ile gerçekleştirilecek yeni ticari anlaşma birliğin elinin İngiltere’ye karşı daha kuvvetli olacağı aşikar. İngiltere’nin AB içerisinde türbülanslara neden olabilecek 50. maddeyi Mart ayı sonuna kadar uygulamaya koyması bekleniyor. Sterlin’de kısa vade de değerlenme görülse de orta vadede Sterlin/ Dolar paritesinin 1.15 seviyelerine geri dönmesini bekliyorum"

