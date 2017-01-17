FlaÅŸ iddia Akdeniz'de 200 civarÄ±nda gÃ¶Ã§men boÄŸuldu

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda alabora olan teknedeki 180 gÃ¶Ã§menin boÄŸulduÄŸu iddia edildi

Akdeniz'de Pazar günü batan bir teknede kurtulanlar, Libya'dan açÄ±ldÄ±klarÄ±nda teknede 200'e yakÄ±n insan bulunduÄŸunu söyledi. Yetkililer, dört kiÅŸinin öldüÄŸü faciada 180 göçmenin boÄŸulduÄŸunu tahmin ediyor.UluslararasÄ± Göç Örgütü ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNHCR) çalÄ±ÅŸanlarÄ±, Libya açÄ±klarÄ±ndaki son trajedinin iki Eritreli ve iki EtyopyalÄ± göçmenin verdiÄŸi bilgilerle ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. Faciadan kurtulan göçmenler, Ä°talya'nÄ±n Sicilya bölgesindeki Trapani'de söz konusu bilgiyi verdi.

YardÄ±m kuruluÅŸu çalÄ±ÅŸanlarÄ±, facianÄ±n detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸan bir kadÄ±n ve üç erkek göçmenin travma geçirdiÄŸini belirtiyor. KurtulanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre, yola çÄ±ktÄ±ktan beÅŸ saat sonra motor durdu ve bot su aldÄ±. Bir süre sonra ise bot yavaÅŸça batmaya baÅŸladÄ±, insanlar da çaresizce sulara gömüldü.

Batan bottaki göçmenlerin çoÄŸu DoÄŸu Afrika ülkelerinden. Libya açÄ±klarÄ±ndaki trajedi, 2017'nin ikinci büyük faciasÄ± olarak kayÄ±tlara geçti. Geçen hafta yine Libya açÄ±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu 100'den fazla göçmen kaybolmuÅŸtu.2017'nin ilk iki haftasÄ±nda deniz yoluyla Avrupa'ya ayak basan göçmenlerin sayÄ±sÄ± 1000'den fazla. Geçen hafta Cuma günü de Ä°talyan sahil güvenliÄŸi, 500 göçmenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.2016, göçmenler için en ölümcül yÄ±l olmuÅŸtu. BM rakamlarÄ±na göre, Avrupa'ya gitmeye çalÄ±ÅŸan 5 binden fazla göçmen bir yÄ±l içinde Akdeniz'de boÄŸuldu.