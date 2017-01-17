Putin'den Donald Trump hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD ile iliÅŸkiler ve Donald Trump ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Vladimir Putin, Obama yönetiminin Trump'Ä±n baÅŸkan seçilmesinin meÅŸruluÄŸunu sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Putin, Trump hakkÄ±nda son dönemlerde çÄ±kan haberlere de tepki gösterdi.Rusya lideri, 'Trump hakkÄ±nda asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± yayanlar hayat kadÄ±nlarÄ±ndan daha kötüler' diye konuÅŸtu.Putin, ABD ile iliÅŸkilerin bir noktada düzeleceÄŸini umduÄŸunu söyledi.GeçtiÄŸimiz hafta içinde ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump hakkÄ±nda, bir otel odasÄ±nda hayat kadÄ±nlarÄ±yla alem yaptÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.