Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± AB'den ayrÄ±lÄ±yoruz ama Avrupa'dan ayrÄ±lmÄ±yoruz dedi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¼lkesinin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼reci ile ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ülkesinin AB'den ayrÄ±lma sürecine iliÅŸkin planÄ±nÄ± açÄ±klayarak, "AB'den ayrÄ±lÄ±yoruz ama Avrupa'dan ayrÄ±lmÄ±yoruz" dedi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sürecine iliÅŸkin planÄ± açÄ±kladÄ±. Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± ancak Avrupa'dan ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± ifade eden May, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Avrupa'daki ortak pazardan çÄ±kmak anlamÄ±na da geldiÄŸini dile getirdi. Ülkesinin AB'ye kÄ±smen üye olamayacaÄŸÄ±nÄ± bildiren May, ülkesinin AB ülkeleri ile "mümkün olabildiÄŸince" serbest bir ÅŸekilde ticaret yapmayÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Theresa May, AB ile gümrük anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bazÄ± maddelerinin devam edebileceÄŸini, ticaretin önündeki engellerin olabildiÄŸinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "BaÄŸÄ±msÄ±z, kendi kendini yöneten Ä°ngiltere ile Avrupa'daki dostlarÄ±mÄ±z ve müttefiklerimiz arasÄ±nda yeni ve eÅŸit ortaklÄ±k arÄ±yoruz. DiÄŸer ülkelerin benimsedi bir model arayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸiliz. AB'den ayrÄ±lÄ±rken üyeliÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ± korumaya çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz. BirleÅŸik KrallÄ±k, AB'den ayrÄ±lÄ±yor. Benim görevim, Ä°ngiltere için yapabildiÄŸimiz en iyi anlaÅŸmayÄ± saÄŸlamak" ifadelerini kullandÄ±.