Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi'den Musul ile ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul'un doÄŸusunun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'ten tamamen geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°badi, baÅŸkent BaÄŸdat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Musul, terör açÄ±sÄ±ndan yÄ±lanÄ±n baÅŸÄ±dÄ±r." ifadesini kullanarak, "Güçlerimiz ciddi ilerleme kaydediyor. Kentin doÄŸusunun tamamÄ± DEAÅž'tan geri alÄ±nmak üzere." dedi.Dünya ülkelerinin terör tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirten Ä°badi, "Güçlerimiz nizami orduya karÅŸÄ± deÄŸil, terör örgütüne karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. Bu terörün tamamen sökülmesi zaman alacak." ifadelerini kullandÄ±.

MALÄ°KÄ° DÖNEMÄ°NE ELEÅžTÄ°RÄ°

Mezhepçi politikalarÄ±yla bilinen eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki dönemini eleÅŸtiren Ä°badi, "Eskiden ordu bazÄ± kentlerdeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan kabul görmüyordu. Åžimdi bu ordu ulusal bir orduya dönüÅŸtü ve tüm IraklÄ±lar tarafÄ±ndan kabul görmeye baÅŸladÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°badi, nisan ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilmesi beklenen yerel seçimlerin 16 Eylül'de yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini vererek, seçimlere üyesi olduÄŸu Dava Partisi ile deÄŸil, kendisinin baÅŸÄ±nÄ± çekeceÄŸi listeyle gireceÄŸi iddialarÄ±na yönelik soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Siyasi rejimde reform yapÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±m. Irak'ta çok büyük trajediler yaÅŸandÄ±. Halk artÄ±k siyasi rejimin korunmasÄ± uÄŸruna olup bitenlerin devam etmesini istemiyor. DeÄŸiÅŸim çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum ve buna da hazÄ±rÄ±m. Siyasetçiler arasÄ±nda mevki makama deÄŸil hizmete dayalÄ± rekabet olmalÄ±. Reform ve baÅŸarÄ±da büyük ilerleme kaydettik. TopraklarÄ±mÄ±zÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± ve ekonomik krize karÅŸÄ± güçlü duruÅŸumuz bunlarÄ±n arasÄ±nda yer alÄ±yor. Güvenlik sistemi eskisine göre daha iyi seviyeye geldi. ReformlarÄ± tamamlamak istiyoruz ve vatandaÅŸlara da geriye dönüÅŸü kabul etmemeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum."

IKBY'ye baÄŸlÄ± PeÅŸmerge güçlerinin maaÅŸlarÄ±nÄ±n ödenmesi konusundaki soruyu ise Ä°badi, "PeÅŸmerge Irak'Ä±n savunma sisteminin bir parçasÄ±dÄ±r. MaaÅŸlarÄ±nÄ± diÄŸer memurlar gibi aylÄ±k olarak alÄ±yorlar." diye yanÄ±tladÄ±.

20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde Irak-ABD iliÅŸkilerinin nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusuna da deÄŸinen Ä°badi, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Gelecekteki iliÅŸkilerimizin seyri ABD'nin Irak'a karÅŸÄ± politikasÄ±na baÄŸlÄ± olacak. DEAÅž, ABD dahil tüm bölge ve dünya için tehdit oluÅŸturuyor. Bu alanlarda ABD ile iÅŸbirliÄŸine ihtiyaç var. EgemenliÄŸe saygÄ± temeline dayalÄ± dengeli iliÅŸkilerimiz olmalÄ±. Irak'Ä± özgürleÅŸtirme kararÄ± (2003) iÅŸgal kararÄ±na dönüÅŸmüÅŸtü. ABD ve uluslararasÄ± güçlerin desteÄŸiyle Irak ÅŸerden (Saddam Hüseyin) kurtarÄ±ldÄ± ancak bunun karÅŸÄ±sÄ±nda IraklÄ±lar çok sayÄ±da kurban verdi. Bu güçler tarafÄ±ndan yüzlerce terörist serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ordu ve devlet müessesesi çöküÅŸ yaÅŸadÄ±. Bu da dünyanÄ±n her yerinden teröristlerin Irak'a girmesine yol açtÄ±. Irak faturayÄ± pahalÄ± ödedi. Bu konularÄ±n kapsayÄ±cÄ± ÅŸekilde gözden geçirilmesi ve incelenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum. UmarÄ±m IraklÄ±lara zararlarÄ±n tazminatlarÄ± ödenir."

Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki DEAÅž'a karÅŸÄ± Ä°slam ülkeleri koalisyonuna da seslenen Ä°badi, "Irak'ta DEAÅž'tan zarar gören bölgelerin alt yapÄ± imarÄ± konusunda yardÄ±m yapmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum ve bunu memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z. Bu da söz konusu ülkelerle iliÅŸkileri güçlendirir." dedi.