Ana Sayfa | DÃœNYA 17/01/2017 20:43

Reina saldÄ±rganÄ± Ã–zbekistan'da da aranÄ±yormuÅŸ

reina saldÄ±rganÄ±

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Ã–zbekistan'da da arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili Abdülkadir  Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduÄŸu için memleketi Özbekistan'da  arananlar  listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin AA muhabirine,  Ortaköy'de bir eÄŸlence merkezindeki 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n  faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yÄ±l önce Özbekistan'dan ayrÄ±larak Afganistan'a  geçtiÄŸini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye  olduÄŸu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doÄŸusundaki  Kokand ÅŸehrine kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu anlatan yetkili, Özbek makamlarÄ±n, terörist  hakkÄ±ndaki bilgilerin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda Türk muhataplarÄ±yla irtibat halinde  olduÄŸunu vurguladÄ±.

 
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