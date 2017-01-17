Reina saldÄ±rganÄ± Ã–zbekistan'da da aranÄ±yormuÅŸ

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Ã–zbekistan'da da arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduÄŸu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin AA muhabirine, Ortaköy'de bir eÄŸlence merkezindeki 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yÄ±l önce Özbekistan'dan ayrÄ±larak Afganistan'a geçtiÄŸini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduÄŸu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doÄŸusundaki Kokand ÅŸehrine kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu anlatan yetkili, Özbek makamlarÄ±n, terörist hakkÄ±ndaki bilgilerin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda Türk muhataplarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸunu vurguladÄ±.