SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± vurdu

Nijerya'da savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hata sonucunda bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± vurmasÄ±yla en az 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 120 kiÅŸi de yaralandÄ±

Boko Haram’a karÅŸÄ± operasyon düzenleyen Nijerya Hava Kuvvetleri’nin ‘yanlÄ±ÅŸlÄ±kla’ bölgedeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± vurduÄŸu belirtildi. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) yetkilileri, Nijerya’nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.

Ülkenin kuzeydoÄŸusundaki Rann bölgesinde meydana gelen olayda ‘açÄ±klanma sayÄ±da’ sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini teyit eden Nijerya ordusundan General Lucky Irabor, yaralananlar arasÄ±nda KÄ±zÄ±lhaç ve MSF yetkililerinin de bulunduÄŸunu kaydetti. Ä°ki askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Irabor, ölü saysÄ±na dair ise net bir bilgi vermedi.

MSF yetkilileri ve görgü tanÄ±klarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada onlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken; Reuters'Ä±n verdiÄŸi bilgilere göre en az 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 120 kiÅŸi ise yaralandÄ±.