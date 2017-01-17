BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 24 kiÅŸi ise yaralandÄ±

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸinin öldüÄŸü, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.BaÄŸdat Emniyet MüdürlüÄŸünde görevli yüzbaÅŸÄ± Zahir el-Hafaci, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ebu DeÅŸir bölgesinde bir halk pazarÄ± yakÄ±nÄ±nda park halindeki bomba yüklü aracÄ±n infilak etmesi sonucu ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 7'ye yükseldiÄŸini ifade etti.SaldÄ±rÄ±da 24 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Hafaci, patlama sonucu çÄ±kan yangÄ±nda bölgedeki birçok arabanÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çevre binalarda hasar meydana geldiÄŸini kaydetti.BaÄŸdat'Ä±n Ebu DeÅŸir bölgesinde meydana gelen saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 12 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirilmiÅŸti.Güvenlik zafiyetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± BaÄŸdat, sÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ± ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara sahne olurken, IraklÄ± yetkililer söz konusu saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda terör örgütü DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n bulunduÄŸunu belirtiyor.