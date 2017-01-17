John Kerry Trump yÃ¶netiminden beklentilerini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, Donald Trump yÃ¶netiminden beklentilerini aÃ§Ä±kladÄ±

Kerry, Ä°sviçre'nin Davos kasabasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen 100'den fazla ülkeden 3 bine yakÄ±n iÅŸ adamÄ±, siyasetçi, akademisyen ve STK temsilcisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 47'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. Görev süresinin üç gün sonra tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kerry, "DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±m bitiyor ama ben bitmiyorum. Küresel konularda hayatÄ±mÄ± aktif ve katÄ±lÄ±mcÄ± olarak sürdüreceÄŸim." diye konuÅŸtu.Obama yönetiminin ekonomik ve siyasi baÅŸarÄ±larÄ±na deÄŸinen Kerry, "Bu dönemde ABD, dünyanÄ±n açÄ±k ara en güçlü ekonomisi oldu. Dolar yÄ±llardÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± seviyede yüksek deÄŸerlere ulaÅŸtÄ±. ABD küresel ortamda pek çok farklÄ± krizle eÅŸ zamanlÄ± mücadele edebildi." ifadesini kullandÄ±. Kerry, Trump yönetiminin önceki yönetimin diplomatik baÅŸarÄ±larÄ±na zarar vermesini beklemediÄŸini kaydetti.

Bu yÄ±l "DuyarlÄ± ve Sorumlu Liderlik" ana temasÄ±yla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun en dikkat çeken ismi Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping oldu.

Dünya Ekonomi Forumu'nda, baÅŸta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatÄ±ÅŸmalar dahil pek çok sorun ele alÄ±nÄ±yor. Bu yÄ±lki zirve, küresel iÅŸ birliÄŸini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandÄ±rmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazÄ±rlanmak konularÄ±na odaklanÄ±yor. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in Davos'ta düzenlenecek bazÄ± oturumlarda konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.