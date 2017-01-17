Kuzey Kore yÃ¶netiminden Obama'ya sert mesaj

Kuzey Kore yÃ¶netimi, Barack Obama'ya insan haklarÄ± uygulamalarÄ±yla uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±p, valizini toplamaya odaklanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Kuzey Kore yönetimi, 20 Ocak'ta ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Donald Trump'a devredecek Barack Obama'ya, Kuzey Kore'nin insan haklarÄ± uygulamalarÄ±yla uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±p, valizini toplamaya odaklanmasÄ±nÄ± önerdi.Kuzey Kore'nin resmi haber ajansÄ± KCNA'da yer alan makalede, ülkeye yönelik ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ±n Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafÄ±ndan kayda geçirilen ilave yaptÄ±rÄ±mlar eleÅŸtirildi.Makalede, Obama yönetiminin, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 11 Ocak'ta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Kuzey Kore’deki Ciddi Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri veya Sansürü 2. Raporu" doÄŸrultusunda Kuzey Kore'den 7 kiÅŸiyi ve 2 kurumu daha yaptÄ±rÄ±m listesine koyduÄŸu belirtildi.YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, "sayÄ±lÄ± günleri kalan" bir yönetimin "son çabalarÄ±" ve "düÅŸmanca siyaseti" olarak nitelendirildiÄŸi makalede, "DünyanÄ±n en kötü insan haklarÄ± istismarcÄ±sÄ± durumundayken ABD'nin kimsenin insan haklarÄ±yla ilgili konuÅŸma yetkisi yok." ifadesine yer verildi.

Haberde, "Obama'nÄ±n baÅŸkalarÄ±nÄ±n insan haklarÄ± meseleleriyle uÄŸraÅŸarak zaman kaybetmek yerine Beyaz Saray'da valizini toplamak için hazÄ±rlÄ±k yapmasÄ± daha akÄ±llÄ±ca olur. Görev süresi boyunca ABD'deki en kötü insan haklarÄ± durumunu yaratarak birçok AmerikalÄ±ya ve diÄŸerlerine getirdiÄŸi talihsizlik ve acÄ±nÄ±n piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duysa daha iyi olur." yorumu yer aldÄ±.ABD yönetimi Temmuz ayÄ±nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-u yaptÄ±rÄ±m listesine eklemiÅŸti. YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n “Kuzey Kore’deki Ciddi Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri veya Sansür” baÅŸlÄ±klÄ± raporunda adÄ± geçen tüm ÅŸahÄ±slarÄ± ve kurumlarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Kim'in bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nmasÄ±nÄ± savaÅŸ ilan olarak gördüÄŸünü açÄ±klayan Kuzey Kore yönetimi 9 Eylül'de 2016'da ÅŸimdiye kadarki en büyük nükleer denemesini yapmÄ±ÅŸtÄ±. 5,3 büyüklüÄŸünde bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± tetikleyen denemenin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de tüm uyarÄ±lara raÄŸmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ±nÄ± içeren karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 30 KasÄ±m'da kabul etmiÅŸti.Güney Kore ve Japonya hükümetleri, BMGK'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na ek olarak onlarca Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve iÅŸletmenin ülkeyle finansal anlamda iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kuruluÅŸ ve 7 kiÅŸi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.