Kuzey Kore yÃ¶netimi Obama bizi bÄ±rak valizini topla

Donald Trump'a cuma gÃ¼nÃ¼ koltuÄŸunu devredecek olan Obama'ya Kuzey Kore yÃ¶netimi valizini toplamaya odaklanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansÄ± KCNA'da yer alan makalede, Obama yönetiminin, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 11 Ocak'ta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Kuzey Kore'deki Ciddi Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri veya Sansürü 2. Raporu" doÄŸrultusunda Kuzey Kore'den 7 kiÅŸiyi ve 2 kurumu daha yaptÄ±rÄ±m listesine koyduÄŸu belirtildi.

"ABD'NÄ°N KONUÅžMA YETKÄ°SÄ° YOK"

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, "sayÄ±lÄ± günleri kalan" bir yönetimin "son çabalarÄ±" ve "düÅŸmanca siyaseti" olarak nitelendirildiÄŸi makalede, "DünyanÄ±n en kötü insan haklarÄ± istismarcÄ±sÄ± durumundayken ABD'nin kimsenin insan haklarÄ±yla ilgili konuÅŸma yetkisi yok." ifadesine yer verildi.

"BÄ°ZÄ° BIRAK, VALÄ°ZÄ°NÄ° TOPLA"

Haberde, "Obama'nÄ±n baÅŸkalarÄ±nÄ±n insan haklarÄ± meseleleriyle uÄŸraÅŸarak zaman kaybetmek yerine Beyaz Saray'da valizini toplamak için hazÄ±rlÄ±k yapmasÄ± daha akÄ±llÄ±ca olur. Görev süresi boyunca ABD'deki en kötü insan haklarÄ± durumunu yaratarak birçok AmerikalÄ±ya ve diÄŸerlerine getirdiÄŸi talihsizlik ve acÄ±nÄ±n piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duysa daha iyi olur." yorumu yer aldÄ±.

TEMMUZ AYINDA LÄ°STEYE ALMIÅžTI

ABD yönetimi temmuz ayÄ±nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-u yaptÄ±rÄ±m listesine eklemiÅŸti. YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kuzey Kore'deki Ciddi Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri veya Sansür" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda adÄ± geçen tüm ÅŸahÄ±slarÄ± ve kurumlarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

KUZEY KORE: BU SAVAÅž Ä°LANIDIR

Kim'in bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nmasÄ±nÄ± savaÅŸ ilan olarak gördüÄŸünü açÄ±klayan Kuzey Kore yönetimi 9 Eylül'de 2016'da ÅŸimdiye kadarki en büyük nükleer denemesini yapmÄ±ÅŸtÄ±. 5,3 büyüklüÄŸünde bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± tetikleyen denemenin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de tüm uyarÄ±lara raÄŸmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ±nÄ± içeren karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 30 KasÄ±m'da kabul etmiÅŸti.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN EKYAPTIRIM

Güney Kore ve Japonya hükümetleri, BMGK'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na ek olarak onlarca Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve iÅŸletmenin ülkeyle finansal anlamda iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kuruluÅŸ ve 7 kiÅŸi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.