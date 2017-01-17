Avrupa Parlamentosu'nun yeni baÅŸkanÄ± belli oldu

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni baÅŸkanÄ± Antonio Tajani oldu

Reuters, AP baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde merkez solun adayÄ± olan Ä°talyan siyasetçi Gianni Pittella ile yarÄ±ÅŸan Antonio Tajani'nin, 351 oy alarak yarÄ±ÅŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Antonio Tajani'nin sosyalist rakibi Gianni Pittella ise, 282 oy ile geride kaldÄ±.

Tajani, Almanya'da siyasete girmek için yeniden aday olmama kararÄ± alan Martin Schulz'un AP BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini devralacak.

Ä°lk iki turu kazanmÄ±ÅŸtÄ±

Seçimin ilk iki turunu, ilk turda 683 geçerli oyun 274'ünü, ikinci turda ise 691 geçerli oyun 287'sini alarak Tajani kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Seçimlerin üçüncü ve dördüncü turlarÄ±nÄ±n sonucunda Tajani baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±.

Merkez solun adayÄ± Gianni Pittella ise, turlarda ikinci sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.

AP'de 751 sandalye bulunuyor ve ilk üç turda salt çoÄŸunluÄŸu alan aday baÅŸkan seçiliyor. EÄŸer adaylardan hiçbirisi salt çoÄŸunluÄŸa ulaÅŸamazsa o zaman dördüncü turda en yüksek oyu alan yarÄ±ÅŸÄ± kazanÄ±yor.

Eski Belçika BaÅŸbakanÄ± Guy Verhofstadt'Ä±n oylama baÅŸlamadan önce yarÄ±ÅŸtan çekilmesinin, Tajani'nin seçilme ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Bu kez AP içinde büyük tartÄ±ÅŸma yarattÄ±

Bu seneki baÅŸkanlÄ±k seçimleri, AP içerisinde büyük tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Avrupa HalklarÄ±n Partisi'nin (EPP) ardÄ±ndan Parlamento'daki en büyük ikinci grup olan merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu, EPP ile liberallerin eski BaÅŸkan Martin Schulz'un seçildiÄŸi dönemde yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± bozdu.

Martin Schulz, siyaseti, Eylül ayÄ±nda genel seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± ülkesi Almanya'da sürdürmeye karar vermiÅŸti.

S&D, Schulz'un yeniden seçildiÄŸi 2014'teki oylamada EPP ve liberallerin desteÄŸini almÄ±ÅŸ, bir sonraki seçimlerde EPP adayÄ±nÄ± destekleme sözü vermesine raÄŸmen bu seçimlerde Pittella'yÄ± desteklemeye karar vermiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe