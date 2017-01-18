Ä°spanya'da yÃ¼zlerce polis sokaÄŸa indi

Ä°spanyol polisi, iÅŸlerine saygÄ± duyulmasÄ± iÃ§in sokaklarÄ± doldurdu

Katalonya yerel polisi baÅŸta olmak üzere Ä°spanya ulusal polisi ile Bask yerel polisinin baÄŸlÄ± olduÄŸu sendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla Barcelona kentinde organize edilen gösteriye binin üzerinde polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"Onur, saygÄ± ve güvenlik için hepimiz birlik içindeyiz. VatandaÅŸlarÄ± koruyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. ArtÄ±k yeter" yazÄ±lÄ± pankartÄ±n arkasÄ±nda yürüyen polisler, "siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmak, profesyonel iÅŸleriyle ilgili konularda hukukun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n garantisini hissetmek ve emniyet kurumuna saygÄ±" taleplerinde bulundu.

Gösteriye geldikleri sivil siyah kÄ±yafetlerinin üzerine "polis" yazÄ±lÄ± kolluklar takan güvenlik memurlarÄ±, sessiz yaptÄ±klarÄ± yürüyüÅŸle eylemlerini tamamladÄ±.

Gösteride cenaze marÅŸÄ± çalÄ±nmasÄ± ve birkaç polisin onurlarÄ±nÄ± kaybettiklerini sembolize etmek için siyah bir tabutu omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±malarÄ± dikkati çekti.

Polis sendikalarÄ±nÄ±n sözcüleri tarafÄ±ndan basÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, kapitalizm karÅŸÄ±tÄ± bazÄ± kesimlerin polisi suçladÄ±ÄŸÄ±, kullandÄ±ÄŸÄ± ve manipülasyon yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilerek, emniyet kurumunun siyasi çekiÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ±nÄ± istedikleri vurgulandÄ±.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, gösterinin resmi gerekçesi olarak gösterilmemesine karÅŸÄ±n Katalonya özerk yönetim hükümetine dÄ±ÅŸarÄ±dan destek veren radikal sol görüÅŸlü ve ayrÄ±lÄ±kçÄ± Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± (CUP) partisinin son yÄ±llarda polislere yönelik söylemlerinin güvenlik mensuplarÄ±nÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi ve gösterinin arkasÄ±ndaki temel nedenin bu olduÄŸunu yazdÄ±.