Barack Obama gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±na gÃ¼nler kala o yetkisini kullandÄ±

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Obama'nÄ±n farklÄ± suÃ§lardan ceza alan toplam 273 mahkÃ»m iÃ§in "Ã¶zel af" yetkisini kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

KoltuÄŸu devretmeden önce 64 mahkûmu affeden, 209 mahkumun ise cezasÄ±nÄ± hafifleten Obama’nÄ±n listesinde ABD ordusu ve hükümetine ait gizli belgeleri Wikileaks'e sÄ±zdÄ±ran Manning de bulunuyor.

Beyaz Saray açÄ±klamasÄ±nda, Obama’nÄ±n af listesine alÄ±nan Manning’in cezasÄ±nÄ±n hafifletileceÄŸi ve 17 MayÄ±s'ta serbest kalacaÄŸÄ± bildirildi.29 yaÅŸÄ±ndaki Manning, 2010 yÄ±lÄ±nda BaÄŸdat’ta görev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elde ettiÄŸi gizli askeri bilgileri Wikileaks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ±yla 2013 senesinde toplam 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ASSANGE ÅžARTINI AÇIKLAMIÅžTI

Wikileaks’in Twitter hesabÄ±ndan geçen hafta yapÄ±lan açÄ±klamada "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndaki davanÄ±n açÄ±kça anayasa ihlali olmasÄ±na karÅŸÄ±n, eÄŸer (ABD BaÅŸkanÄ± Barack) Obama, Manning’i affederse; Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir" denilmiÅŸti.Assange 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana, ABD’ye iade edilme riski olduÄŸundan endiÅŸe ederek sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ekvador’un Londra BüyükelçiliÄŸinde yaÅŸÄ±yor.

CARTWRIGHT'I DA AFFETTÄ°

20 Ocak'ta görevini devredecek Obama’nÄ±n af listesinde, 2007-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yapan James Cartwright da bulunuyor. Cartwright, 2012 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi yanlÄ±ÅŸ bir ifadeden dolayÄ± suçlu bulunmuÅŸtu.

TARÄ°HE GEÇTÄ°

CezasÄ± kaldÄ±rÄ±lan veya hafifletilen mahkumlarÄ±n önemli bir bölümünün, ÅŸiddete bulaÅŸmamÄ±ÅŸ kiÅŸiler arasÄ±ndan belirlenen "uyuÅŸturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almÄ±ÅŸ kiÅŸiler olduÄŸu kaydedildi.Obama, görev süresi içinde en fazla sayÄ±da mahkûmu affeden ABD baÅŸkanÄ± olarak kayÄ±tlara geçti.

OBAMA GÖREVÄ° TRUMP'A DEVREDÄ°YOR

ABD BaÅŸkanÄ± Obama 20 Ocak Cuma günü görevi Trump'a teslim edecek.