Ana Sayfa | DÃœNYA 18/01/2017 07:20

Avrupa Parlamentosu'nun yeni baÅŸkanÄ± Antonio Tajani kimdir

Antonio Tajani

Avrupa Parlamentosu'nun yeni baÅŸkanÄ± Avrupa Halk Partisi'nin adayÄ± Ä°talyan Antonio Tajani olarak seÃ§ildi

AP BaÅŸkanÄ±, Parlamento’nun resmi temsilcisi olarak tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± yönetiyor, Genel Kurula baÅŸkanlÄ±k ediyor. BaÅŸkan aynÄ± zamanda hukuki ve dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde AP’nin temsilcisi olarak görülüyor. AB bütçesine onay veren BaÅŸkan, AB kanunlarÄ±nÄ±, yürürlüÄŸe girebilmesi için Konsey BaÅŸkanÄ± ile birlikte imzalÄ±yor.

AP üyeleri 5 yÄ±llÄ±k bir süreyle seçilirken, AP BaÅŸkanÄ± her 2,5 yÄ±lda deÄŸiÅŸiyor.AP ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi kurumlarÄ± arasÄ±nda üyeleri doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilen tek kurum olma özelliÄŸine sahip. AP’de nüfus oranlarÄ±na göre 28 AB üyesi ülkeyi temsilen 751 milletvekili görev yapÄ±yor.

Antonio Tajani kimdir?

1953 doÄŸumlu Antonio Tajani, hukuk eÄŸitimi aldÄ±. Uzun yÄ±llar gazetecilik yaptÄ±. AynÄ± zamanda havacÄ±lÄ±k uzmanÄ± olan Tajani, Ä°talyan merkez saÄŸÄ±nÄ±n son döneme damgasÄ±nÄ± vuran partisi Forza Italia’nÄ±n da kurucularÄ± arasÄ±ndadÄ±r. Parti BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Silvio Berlusconi’nin sözcülüÄŸünü yapan Tajani, ilk kez 1994 yÄ±lÄ±nda Avrupa Parlamentosu üyeliÄŸine seçildi. 2008-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sanayi ve GiriÅŸimcilikten Sorumlu Komiseri görevlerini yürüten Tajani, 2014’te AP 1. BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na seçildi.Tajani, FransÄ±zca, Ä°ngilizce ve Ä°spanyolca biliyor. 

 

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