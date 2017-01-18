Donald Trump'a eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan dava ÅŸoku

ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'a seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde suÃ§lamalarda bulunan kadÄ±nlardan biri tarafÄ±ndan hakaret davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Donald Trump'Ä±n daha önce sunduÄŸu "Apprentice" (ÇÄ±rak) adlÄ± televizyon ÅŸovunun eski yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Summer Zervos, hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±ya baÅŸvurdu.

"Trump özür dilerse davadan vazgeçebilirim"

Zervos, "yalancÄ± ve kadÄ±n düÅŸmanÄ±" olarak nitelendirdiÄŸi Trump'Ä±n kendisinin "itibarÄ±nÄ± lekelediÄŸi ve iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ±" öne sürdü. Summer Zervos, Trump'Ä±n kendisi hakkÄ±ndaki "yanlÄ±ÅŸ ve iftira" niteliÄŸindeki ifadelerini geri çekmesi ve özür dilemesi durumunda davasÄ±ndan vazgeçeceÄŸini bildirdi.AvukatÄ± Gloria Allred ise Zervos'un yalan testinden geçtikten sonra dava açma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Summer Zervos, Donald Trump'Ä±n kendisini iÅŸ olanaklarÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda taciz ettiÄŸini iddia etmiÅŸti. Ä°ddialarÄ± reddeden Trump ise kendisini suçlayan kadÄ±nlarÄ± "korkunç yalancÄ±lar" olarak nitelendirmiÅŸti.