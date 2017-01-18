Ana Sayfa | DÃœNYA 18/01/2017 07:25

Donald Trump'a eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan dava ÅŸoku

Donald Trump

ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'a seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde suÃ§lamalarda bulunan kadÄ±nlardan biri tarafÄ±ndan hakaret davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Donald Trump'Ä±n daha önce sunduÄŸu "Apprentice" (ÇÄ±rak) adlÄ± televizyon ÅŸovunun eski yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Summer Zervos, hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±ya baÅŸvurdu.

"Trump özür dilerse davadan vazgeçebilirim"

Zervos, "yalancÄ± ve kadÄ±n düÅŸmanÄ±" olarak nitelendirdiÄŸi Trump'Ä±n kendisinin "itibarÄ±nÄ± lekelediÄŸi ve iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ±" öne sürdü. Summer Zervos, Trump'Ä±n kendisi hakkÄ±ndaki "yanlÄ±ÅŸ ve iftira" niteliÄŸindeki ifadelerini geri çekmesi ve özür dilemesi durumunda davasÄ±ndan vazgeçeceÄŸini bildirdi.AvukatÄ± Gloria Allred ise Zervos'un yalan testinden geçtikten sonra dava açma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Summer Zervos, Donald Trump'Ä±n kendisini iÅŸ olanaklarÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda taciz ettiÄŸini iddia etmiÅŸti. Ä°ddialarÄ± reddeden Trump ise kendisini suçlayan kadÄ±nlarÄ± "korkunç yalancÄ±lar" olarak nitelendirmiÅŸti.

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mustafa akÄ±ncÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor dedi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Antonio Tajani

Avrupa Parlamentosu'nun yeni baÅŸkanÄ± Antonio Tajani kimdir

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Barack Obama gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±na gÃ¼nler kala o yetkisini kullandÄ±

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Obama'nÄ±n farklÄ± suÃ§lardan ceza alan toplam 273 mahkÃ»m iÃ§in "Ã¶zel af" yetkisini kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi