KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor dedi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonrasÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Bizim ortaya sunduÄŸumuz harita Rahmetli Rauf DenktaÅŸ’Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± 'yüzde 29 artÄ±'dÄ±r. Bunu Meclisimizdeki tüm partiler de onayladÄ±lar. Biz, haritamÄ±zÄ± bu çerçevede sunduk. RumlarÄ±n önerdiÄŸi harita kabul edilebilir bir harita deÄŸil. O haritayÄ± kabul edecek olan bir tek KÄ±brÄ±slÄ± Türk yoktur." dedi.TRT Haber’de “Anadolu Soruyor” programÄ±na konuk olan AkÄ±ncÄ±, Cenevre zirvesi ve KÄ±brÄ±s müzakerelerindeki geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

DönüÅŸümlü baÅŸkanlÄ±k konusu

KÄ±brÄ±s müzakerelerinin gelinen aÅŸamada cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± muavinliÄŸinden dönüÅŸümlü cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÅŸamasÄ±na gelindiÄŸine iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, “Bu aÅŸama olasÄ± bir çözümde bir KÄ±brÄ±slÄ± Türk'ün de cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmesine imkan tanÄ±yacak.” diye konuÅŸtu.

DönüÅŸümlü baÅŸkanlÄ±k sisteminde bir dönem KÄ±brÄ±s Türk tarafÄ±nÄ±n, iki dönem de KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n rol üstleneceÄŸini belirten AkÄ±ncÄ±, dönüÅŸümlü baÅŸkanlÄ±k konusundaki anlaÅŸmanÄ±n ancak 2 döneme bir dönem olarak kabul edilebileceÄŸini söyledi.

KÄ±brÄ±s’ta 1960 yÄ±lÄ±nda Bakanlar Kurulunun 7’ye 3, 2004 yÄ±lÄ±ndaki Annan PlanÄ±’nda 4’e 2 olduÄŸunu hatÄ±rlatan CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, ÅŸu an ise o planlardan daha ileri noktalara gidilerek olasÄ± bir çözümde 7’ye 4 olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Türkiye ile en baÅŸÄ±ndan beri yakÄ±n diyalog ve istiÅŸare içerisinde yürütüyoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s müzakerelerini Türkiye ile en baÅŸÄ±ndan beri yakÄ±n diyalog ve istiÅŸare içerisinde yürüttüklerini belirterek, “DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun da ifade ettiÄŸi gibi ‘Cenevre’deki çalÄ±ÅŸmalarda Türkiye ile KKTC bire bir örtüÅŸtü’. DolayÄ±sÄ±yla Türkiye ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde olduÄŸumuzu ben de her fÄ±rsatta dile getiriyorum. Ä°ÅŸin gerçeÄŸi de budur. Türkiye tarihsel ve kültürel baÄŸlarÄ±mÄ±z olan bir ülke.” ifadelerini kullandÄ±.

BasÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalar gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor

Ä°sviçre'nin Cenevre kentindeki KÄ±brÄ±s müzakereleri sonrasÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±lan haritalarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkÄ±ncÄ±, “Bizim ortaya sunduÄŸumuz harita Rahmetli Rauf DenktaÅŸ’Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± 'yüzde 29 artÄ±'dÄ±r. Bunu Meclisimizdeki tüm partiler de onayladÄ±lar. Biz haritamÄ±zÄ± bu çerçevede sunduk. RumlarÄ±n önerdiÄŸi harita kabul edilebilir bir harita deÄŸil. O haritayÄ± kabul edecek olan bir tek KÄ±brÄ±slÄ± Türk yoktur." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s’ta varÄ±lacak bir anlaÅŸmanÄ±n aslÄ±nda KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r gasbedilmiÅŸ olan haklarÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini belirterek, Cenevre konferansÄ±nda, Güney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi ve Yunanistan, “0 asker, 0 garanti” mantÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±karsa bir çözüm yolu bulunabileceÄŸini söyledi.

Türkiye’nin garantörlüÄŸü ÅŸart

Mustafa AkÄ±ncÄ±, muhtemel bir çözümde KÄ±brÄ±s’ta üzerinde uzlaÅŸÄ±lacak bir sayÄ±da asker olmasÄ±nÄ±n ve Türkiye’nin garantörlüÄŸünün de ÅŸart olduÄŸuna iÅŸaret ederek, artÄ±k bunun 2017’ye nasÄ±l adapte edilebileceÄŸi konuÅŸulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Akdeniz'de çÄ±karÄ±lacak doÄŸalgaz konusuna da deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Bir çözümle birlikte herkes için ama özellikle de Türkiye için çok avantajlÄ± bir durum olacak. EÄŸer bir çözüme varabilirsek bölgede gerginlikler yerine iÅŸbirliÄŸi alanlarÄ± kurulacak. Rum tarafÄ± 'Bölge bana aittir, ben kazarÄ±m' diye diretirse gerginlikler olacaktÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi

AkÄ±ncÄ±, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi'nin Türkiye’nin KKTC halkÄ±na verdiÄŸi çok önemli bir hizmet olduÄŸunu belirterek, “Bu hizmetten bütün ada niye yaralanmasÄ±n? Niye paylaÅŸmayalÄ±m? Rum iÅŸ insanlarÄ± Türkiye ile iÅŸbirliÄŸi yapmanÄ±n öneminin farkÄ±na varmaya baÅŸladÄ±lar. Bunlar güzel geliÅŸmeler. Bir çözüm sonrasÄ±nda Türkiyenin limanlarÄ±nÄ± ve hava sahasÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlayacaklar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.