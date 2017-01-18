ABD Ã¼rettiÄŸi yeni bombasÄ±nÄ± ilk kez Irak ve Suriye'de kullanacak

ABD, misket bombalardan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu sÃ¶ylediÄŸi yeni bombasÄ±nÄ± Irak ve Suriye Ã¼zerinde kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (CENTCOM), OrtadoÄŸu ülkelerindeki operasyonlarda kullanÄ±lan misket bombalarÄ±nÄ±n yerini alacak ve parça tesiri daha yüksek top mermileri kullanmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

TEST ATIÅžLARI KUVEYT'TE YAPILDI

CENTCOM'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ilk testleri New Hampshire eyaletinin Manchester kentinde bulunan 197'nci Saha Topçu TugayÄ±'nda yapÄ±lan M30A1 Çok Namlulu Güdümlü Roket Sistemi DeÄŸiÅŸtirilebilir SavaÅŸ BaÅŸlÄ±ÄŸÄ± adÄ± verilen top mermilerinin geçen günlerde Kuveyt'te gerçekleÅŸtirilen bir atÄ±ÅŸ testinde de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"HAFÄ°F ARAÇ VE Ä°NSANLARA KARÅžI ETKÄ°LÄ°"

AçÄ±klamada açÄ±klamalarÄ±na yer verilen 197'nci Saha Topçu Tugay'nda görevli operasyon subaylarÄ±ndan BinbaÅŸÄ± Joshua Szafranski'nin bu mühimmat için "hafif kaportalÄ± araç ve personele karÅŸÄ± etkili olacak" bilgisini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

MÄ°SKET BOMBALARINDAN DAHA GÜÇLÜ

Daha önce eski parça tesirli top mermilerinin içinde yüzlerce küçük misket mermisinin bulunduÄŸunu ifade eden BinbaÅŸÄ± Szafranski sÄ±klÄ±kla patlamayan parçalarÄ± söz konusu olduÄŸundan ÅŸu anda kullanÄ±lan misket bombalarÄ±nÄ±n etkisinin yeni M30A1 savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±na göre daha düÅŸük olduÄŸunu söyledi.

"Ä°ÇLERÄ°NDE ÇELÄ°K MERMÄ°LER VAR"

Szafranski, "PatlamamÄ±ÅŸ parça sayÄ±sÄ±nÄ± minimize etmek için yeni baÅŸlÄ±klarÄ±n içine küçük patlayÄ±cÄ±larÄ±n yerine 180 bin wolfram çelik mermi yerleÅŸtirildi." ifadelerine yer verdi.Testlerde tam isabet ettirilmediÄŸi halde wolfram ve çelik parçacÄ±klarÄ± sayesinde hedeflenen araç ve siluetleri adeta parçaladÄ±ÄŸÄ± gözlenen mühimmatÄ±n Irak ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

"DAHA GENÄ°Åž BÄ°R ALANI ETKÄ°LEYECEK"

Szafranski mermilerin etkisi ile ilgili olarak ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Yeni top mermilerinin kabiliyetini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gösterdik. Yüksek patlayÄ±cÄ± gücü olan bir mermi çok iyidir çünkü büyük bir bomba etkisi ve çok daha büyük ÅŸarapnel parçasÄ± saÄŸlÄ±yor ama bu baÅŸlÄ±klar küçük parçacÄ±klarÄ± sayesinde daha geniÅŸ bir alana tesir ediyor." Bu baÅŸlÄ±klarÄ±n ABD'nin Irak'ta aktif olarak kullandÄ±ÄŸÄ± mobil roket sistemleri olan HMARS'larda da kullanÄ±labiliyor.