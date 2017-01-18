Obama ABD'nin askeri bilgilerini WikiLeaks'e sÄ±zdÄ±ran mahkumu affetti

2 gÃ¼n sonra baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Trump'a devredecek olan Obama, WikiLeaks'e gizli askeri bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mahkum edilen Chelsea Manning'i affettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, görev süresinin dolmasÄ±na iki günden az bir zaman kala, "baÅŸkanlÄ±k özel yetkisini" kullanarak, 2013'te gizli askeri bilgileri WikiLeaks'e sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 35 yÄ±la mahkum edilen Chelsea Manning'i affetti. Böylece Obama, görev süresi içinde en fazla mahkum affeden Amerikan BaÅŸkanÄ± olarak kayÄ±tlara geçti.

ABD'YE Ä°ADE SÜRECÄ° CÄ°DDÄ°YET KAZANDI

Obama'nÄ±n son dakika kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda Türkiye'nin de bulunduÄŸu birçok ülkenin hem ulusal hem de uluslararasÄ± sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa eden Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n yargÄ±lanmak üzere ABD'ye iade edilme süreci ciddiyet kazandÄ±.

EKVADOR'UN LONDRA BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°'NE SIÄžINMIÅžTI

2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ekvador'un Londra BüyükeiçiliÄŸi'nde yaÅŸayan Assange, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Manning'in affedilmesi durumunda ABD'ye iade edilmeyi kabul edeceÄŸini duyurmuÅŸtu.

WÄ°KÄ°LEAKS: DAVA AÇIKÇA ANAYASA Ä°HLALÄ°

Wikileaks'in Twitter hesabÄ±ndan hafta baÅŸÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada, "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki davanÄ±n açÄ±kça anayasa ihlali olmasÄ±na karÅŸÄ±n, eÄŸer Obama Manning'i afederse Assange ABD'ye iade edilmesini kabul edecektir" denildi.

MANNÄ°NG'Ä°N MAYIS AYINDA ÖZGÜRLÜÄžÜNE KAVUÅžMASI BEKLENÄ°YOR

BaÅŸkanlÄ±k görevini 20 Ocak Cuma günü, ABD'de 8 KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan seçimlerde yeni baÅŸkan seçilen Donald Trump'a devretmeye hazÄ±rlanan Barack Obama'nÄ±n son dakika kararÄ± ile 2045 yÄ±lÄ±na kadar hapiste kalma cezasÄ± verilen Chelsea Manning'in, bu yÄ±lÄ±n MayÄ±s içinde özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ± bekleniyor. Manning, 2010 yÄ±lÄ±nda BaÄŸdat'ta görev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elde ettiÄŸi gizli askeri bilgileri Wikileaks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ±yla toplam 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BELGELERÄ° BEÅž BÜYÜK GAZETENÄ°N DESTEÄžÄ°YLE DAÄžITTILAR

Julian Assange önderliÄŸindeki WikiLeaks organizasyonu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve dünya genelindeki Amerikan Büyükleçilikleri arasÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±lÄ± yazÄ±ÅŸmalardan oluÅŸan 251.287 gizli belgenin bir önbelleÄŸini elde etti ve belgeleri yayÄ±nladÄ±. Belgeler beÅŸ büyük uluslararasÄ± gazetenin desteÄŸi altÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Belgelerin açÄ±klanmasÄ±yla birlikte Wikileaks ve en yetkili ismi Julian Assange üzerindeki maddi ve manevi baskÄ±lar arttÄ±. Wikileaks sitesi sürekli olarak saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ± ve site alan adÄ± ve sunucusuyla ilgili sorunlar yaÅŸadÄ±.

HAKKINDA TECAVÜZ SUÇLAMASI DA VAR

Jullian Assange hakkÄ±nda tecavüz suçlamasÄ±yla Interpol tarafÄ±ndan kÄ±rmzÄ± bülten çÄ±kartÄ±ldÄ± ve Assange Londra'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Burada 9 gün tutuklu kalan Assange, kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra Ekvador'un Londra BüyükelçiliÄŸi'ne sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Assange'Ä±n ABD'ye iade talebine koÅŸullu da olumlu bakmasÄ±, bu gerçekleÅŸirse mahkemede neler açÄ±klayacaÄŸÄ± ve ne belgeler sunacaÄŸÄ± ÅŸimdiden ABD'de merak konusu oldu.