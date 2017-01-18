Roma'da peÅŸ peÅŸe korkutan Ã¼Ã§ ayrÄ± deprem

Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'da 5.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde oluÅŸan depremin ardÄ±ndan 50 dakika sonra 5.7 ÅŸiddeti deprem daha yaÅŸandÄ±. Ä°ki depremin arasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 3.2 olan 5 artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün Ä°talya'nÄ±n orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°talya'nÄ±n orta kesimlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüÄŸündeki depremden yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sonra yeni bir deprem daha oldu. Ä°kinci depremin büyüklüÄŸü ise 5.7. Ä°lk sarsÄ±ntÄ±nÄ±n merkez üssü baÅŸkent Roma'nÄ±n 111 kilometre kuzeydoÄŸusu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, iki deprem arasÄ±nda aynÄ± bölgede en büyüÄŸü 3.2 olan 5 artçÄ± sarsÄ±ntÄ± kaydedildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

METRO TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Depremler, baÅŸkent Roma'da binalarÄ± salladÄ±, Reuters haber ajansÄ± metronun tahliye edildiÄŸini bildiriyor. AFP'nin ahberine göre, depremin ardÄ±ndan Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± ve çok sayÄ±da okul da boÅŸaltÄ±ldÄ±.Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, Twitter'da ÅŸiddetli bir deprem hissettiklerini yazdÄ±.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, ilk sarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 10 kilometre altÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸini bildiriyor.Amerikan Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi ise, ilk sarsÄ±ntÄ±nÄ±n merkez üssünün geçen yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda yÄ±kÄ±cÄ± bir depremin olduÄŸu Amatrice'e 7 kilometre olduÄŸunu duyurdu.

GEÇEN YIL 300 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETMÄ°ÅžTÄ°

Ä°talya'da geçen yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda baÅŸkent Roma'ya yaklaÅŸÄ±k 150 kilometre mesafede 6.0 büyüklüÄŸünde bir deprem meydana gelmiÅŸ, 300 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Ekim ayÄ± sonunda yine ülkenin orta kesimlerinde 5.4 ve 5.9 büyüklüÄŸünde iki deprem olmuÅŸtu. Büyük paniÄŸe yol açan depremlerden iki gün sonra bu kez ülke 6.6 büyüklüÄŸündeki depremle sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Can kaybÄ± olmayan depremlerde tarihi yapÄ±lar yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.