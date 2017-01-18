Afgan KÄ±zÄ± meÅŸhur olduÄŸu fotoÄŸrafÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

"Afgan KÄ±zÄ±" adÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±yla Ã¼nlÃ¼ olan Sharbat Gula, Pakistan'da hapis yattÄ±ktan sonra Ã¼lkesine dÃ¶nerek meÅŸhur fotoÄŸrafÄ±ndan bahsetti: "Yarardan Ã§ok, zararÄ± oldu."

1985 yÄ±lÄ±nda National Geographic dergisine kapak olan fotoÄŸrafÄ±yla ölümsüzleÅŸen "Afgan kÄ±zÄ±" lakaplÄ± Sharbat Gula, sahte kimlikle Pakistan'da oturma izni almak suçundan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi ve Afganistan'a geri döndü. Ä°lk elden basÄ±n mensuplarÄ±na demeç veren Gula, fotoÄŸrafÄ±n hayatÄ±na kattÄ±klarÄ±nÄ± ve gelecek planlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

15 GÜN HAPÄ°S YATMIÅžTI

44 yaÅŸÄ±ndaki Sharbat Gula, sahte kimlikle oturum izni almak suçundan geçen yÄ±l Pakistan'da 15 gün hapis yatmÄ±ÅŸtÄ±. Pakistan hükümeti hapis cezasÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeye dönüÅŸtürdü. Böylelikle Sharbat Gula, 35 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ülkesi Afganistan'a döndü. Bu dakikalarÄ± BBC kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

"TUTUKLANMAMA NEDEN OLDU"

BBC'ye konuÅŸan Sharbat Gula, meÅŸhur fotoÄŸrafÄ± ve gelecek planlarÄ±nda bahsetti. 1985 yÄ±lÄ±nda çekilen fotoÄŸrafÄ± için," O fotoÄŸrafÄ±n bana geçmiÅŸte yarardan çok zararÄ± oldu."diyen Gula, "Beni ünlü yaptÄ± ama aynÄ± zamanda tutuklanmama da neden oldu." ifadelerini kullandÄ±.

"FOTOÄžRAFTAN GELEN PARAYLA YETÄ°MLERE YARDIM EDÄ°YORUM"

Gelecek planlarÄ±ndan da bahseden Sharbat Gula, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m onca sorunun ardÄ±ndan, insanlara ücretsiz saÄŸlÄ±k servisi sunacak bir yardÄ±m kuruluÅŸu açmak istiyorum. Önceleri fotoÄŸrafÄ±n bana getirdiÄŸi ünü ve medyayÄ± sevmiyordum. Ama ÅŸimdi o fotoÄŸraftan gelen parayla dul ve yetim kalmÄ±ÅŸ birçok kiÅŸiye yardÄ±m ediyorum. Bu da bana onur veriyor. Gurur duyuyorum. " dedi.

SAVAÅžIN SÄ°MGESÄ° 'AFGAN KIZI' KÄ°MDÄ°R?

Gula, keskin bakÄ±ÅŸlarÄ± ve yeÅŸil gözleriyle 1980'li yÄ±llardaki Afgan savaÅŸÄ± sonucu ortaya çÄ±kan mülteci krizinin simgesi haline gelmiÅŸti. MeÅŸhur fotoÄŸrafÄ±, 1985'te fotoÄŸrafçÄ± Steve McCurry tarafÄ±ndan çekilmiÅŸti. O zamanlar Sharbat Gula, kamptaki okulda öÄŸrenciydi. Afgan kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekmek konusunda zorluklar yaÅŸayan Steve McCurry, eline geçen fÄ±rsatÄ± iyi deÄŸerlendirdi. Gula fotoÄŸrafÄ± çekildiÄŸinde yaklaÅŸÄ±k on üç yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu fotoÄŸraf, National Geographic 1985 haziran sayÄ±sÄ±nda "Afghan Girl" (Afgan KÄ±zÄ±) baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlandÄ±. FotoÄŸraf ayrÄ±ca yayÄ±n dünyasÄ±nda en fazla bilinen fotoÄŸraf unvanÄ±na sahiptir.