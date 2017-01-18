ABD El Bab'da IÅžÄ°D hedeflerini havadan vurduk dedi

ABD ordusu, Suriye'nin el-Bab kasabasÄ±ndaki IÅžÄ°D hedeflerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

IÅžÄ°D'la savaÅŸan koalisyonun BaÄŸdat'taki sözcüsü Albay John Dorrian, son günlerde Türkiye ve Washington'Ä±n "ortak çÄ±karlarÄ±" doÄŸrultusunda IÅžÄ°D'e dört hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendiÄŸini belirtti.

Dorrian, "Söz konusu hedeflerin tahrip edilmesinin ortak çÄ±karÄ±mÄ±za olduÄŸu bir fÄ±rsat penceresi gördük" dedi ve hedeflerin Türkiye'yle ortak çalÄ±ÅŸma sonucu tespit edildiÄŸini vurguladÄ±.

Dorrian vurulan hedefler arasÄ±nda bir zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve IÅžÄ°D'e ait taktik birlikler olduÄŸunu ifade etti.Albay Dorrian, "Bu, yapmaya devam etmeyi beklediÄŸimiz bir ÅŸey. IÅžÄ°D hedeflerini Suriye ve Irak'ta, bulunduklarÄ± her yerde vuruyoruz" diye konuÅŸtu.

John Dorrian ayrÄ±ca hedeflerin Türkiye ve ABD'nin ortak çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Hava saldÄ±rÄ±larÄ± açÄ±klamasÄ±na karÅŸÄ±n, ABD'nin Türkiye'nin el Bab'daki operasyonuna karada ne ölçüde destek verdiÄŸi belirsiz.

Ankara destek görememekten rahatsÄ±zdÄ±

ABD'nin Suriye'deki politikasÄ±, özellikle de YPG'ye verdiÄŸi destek Ankara'yÄ± kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiye ayrÄ±ca, ABD öncülüÄŸündeki koalisyona, Suriye'de hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenlemesi için Ä°ncirlik Üssü'nü açmasÄ±na karÅŸÄ±n, Washington'Ä± el Bab'Ä±n IÅžÄ°D'den alÄ±nmasÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyona yeterince destek vermemekle suçluyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, son dönemdeki konuÅŸmalarÄ±nda Türkiye'nin Suriye'de IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyonda yalnÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

ErdoÄŸan, "Türkiye, Suriye kaynaklÄ± tehditleri sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca yaÅŸarken hatta sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n içine bombalar yaÄŸarken, NATO adeta olayÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu" demiÅŸti.

ErdoÄŸan ayrÄ±ca, "Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteÄŸini görmüyoruz. "Sözüm ona DEAÅž'a (IÅžÄ°D) karÅŸÄ± mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAÅž'a en büyük zayiatÄ± verdiren, örgütün belini kÄ±ran El Bab harekatÄ±na hiçbir katkÄ± sunmuyor" diye konuÅŸmuÅŸtu.