Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'tan TÃ¼rkiye'ye flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Alexis Ã‡ipras, KÄ±brÄ±s'taki Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine iliÅŸkin TÃ¼rkiye'ye Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Çipras, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Ä°yimseriz ancak ihtiyat ve sorumlulukla. Durum gerektirdikçe çok çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz ve yakÄ±n gelecekte olumlu sonuçlar almayÄ± umuyoruz" dedi.

Yunan BaÅŸbakanÄ± "Bunun için bir önkoÅŸul, diÄŸer tarafÄ±n da, özellikle Türkiye'nin aynÄ± ruhla görüÅŸmelere gelmesi, saldÄ±rgan söylemi bir tarafa bÄ±rakmasÄ± ve ciddi, sorumluluk sahibi bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmasÄ±" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Yunanistan'Ä±, KÄ±brÄ±s'Ä± birleÅŸtirmek üzere giriÅŸilen çabalardan "kaçmakla" suçlamÄ±ÅŸ ve Türkiye'nin Türk toplumunu korumak için Ada'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilelebet sürdüreceÄŸini söylemiÅŸti.

Cenevre'de geçen hafta yapÄ±lan görüÅŸmelerden sonuç alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak garantör ülkeler Ä°ngiltere, Yunanistan ve Türkiye, olasÄ± anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan güvenlikle ilgili yapÄ±lacak düzenlemeleri müzakere etmek için için görüÅŸ birliÄŸine varmÄ±ÅŸlardÄ±.

Üç ülkeden yetkililerin bugün yine Ä°sviçre'de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Türk ve Rum taraflarÄ± arasÄ±ndaki baÅŸlÄ±ca tartÄ±ÅŸmalÄ± konu, Türk ve Yunan askeri varlÄ±klarÄ±nÄ±n Ada'da kalmasÄ±nÄ±n yolunu açan garantör ülkeler sisteminin kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± ve anayasal sistemin çökmesi halinde müdahale hakkÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe