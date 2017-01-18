Reuters duyurdu TÃ¼rk ve Rus uÃ§aklarÄ± DAEÅž'e operasyon dÃ¼zenledi

Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk ve Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n Halep'in El Bab ilÃ§esinde DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DEAÅž unsurlarÄ±na yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediÄŸini söyledi.Sputnik Türkiye'nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre Rudskoy, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçaÄŸÄ±, 5 Su-25 uçaÄŸÄ± ve 1 Su-34 uçaÄŸÄ±nÄ±n, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçaÄŸÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'EL BAB'DA DEAÅž’A AÄ°T 36 NOKTA VURULDU'

El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n DEAÅž’a ait 36 noktayÄ± vurduÄŸunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamÄ±nÄ±n Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±klarÄ± ve Hava Kuvvetleri komutanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan önceden belirlendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.