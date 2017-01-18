Ana Sayfa | DÃœNYA 18/01/2017 21:01

Fransa'dan 700 kiÅŸi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e katÄ±ldÄ±

Ä±ÅŸid

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Fransa'dan 700 kiÅŸinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Fransa Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi yetkilisi Loic Garnier, Avrupa ülkelerinden 3 bin kiÅŸinin IÅžÄ°D'e katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Garnier, Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla katÄ±lÄ±mÄ±n 700 kiÅŸiyle Fransa'dan olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Garnier, ayrÄ±ca IÅžÄ°D'a Fransa'dan katÄ±lan 232 kiÅŸinin de Suriye ve Irak'ta öldüÄŸünü söyledi. Bunun yanÄ±nda, Suriye ve Irak'tan Fransa'ya dönen kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 200 civarÄ±nda olduÄŸu ifade edildi. 

- FRANSA'DAKÄ° TERÖR SALDIRILARI 

Fransa'da haftalÄ±k mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine düzenlenen ve 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol açan saldÄ±rÄ± 07 Ocak 2015'te gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. 

13 KasÄ±m'da ise Paris'in doÄŸusunda bir restoranda ve bir konser salonunda iki ayrÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ, 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve 350 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. 

Nice kentinde de geçen yÄ±l 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 84 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 

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