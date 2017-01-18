Ana Sayfa | DÃœNYA 18/01/2017 21:32

15 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenci okulda dehÅŸet saÃ§tÄ±

meksika

Meksika'da Ã¶zel bir okuldaki Ã¶ÄŸrenci 4 kiÅŸiyi silahla yaraladÄ±ktan sonra intihar etmek istedi

Nuevo Leon eyalet polisi sözcüsü Aldo Fasci, Monterrey kentinde 15 yaÅŸÄ±ndaki erkek ortaokul öÄŸrencisinin bir öÄŸretmen ve 3 öÄŸrenciye ateÅŸ ettikten sonra intihar teÅŸebbüsünde bulunduÄŸunu belirtti.Fasci, okulun kamera kayÄ±tlarÄ±nda, öÄŸrencinin önce 24 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸretmeni, sonra 14 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z ve bir erkek öÄŸrenciyi baÅŸlarÄ±ndan, 15 yaÅŸÄ±ndaki sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ± da kolundan vurduÄŸunun görüldüÄŸünü ifade etti.SaldÄ±rganÄ±n kendi kafasÄ±na ateÅŸ etmeden önce silahÄ±nÄ± sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±na doÄŸrulttuÄŸunu söyleyen Fasci, yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu kaydetti.OlayÄ±n nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Fasci, eyalette benzer bir hadisenin daha önce yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti. Fasci, gençlerinin internetten olumsuz yönde etkilendiÄŸini dile getirdi.ÖÄŸrencilerin okula girerken çantalarÄ±nÄ±n arandÄ±ÄŸÄ± Meksika'da, öÄŸrencinin silahÄ± binaya nasÄ±l soktuÄŸuna dair açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

 
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