Obama son basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin endiÅŸelerini anlattÄ±

GÃ¶revini Donald Trump'a devredecek olan ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Beyaz Saray'da son kez basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±, yeni dönemde ABD-Rusya iliÅŸkileri ve cezasÄ±nÄ± hafiflettiÄŸi Chelsea Manning ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Obama, Ä°srail-Filistin sorununun gidiÅŸatÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸini vurguladÄ±. Ä°srail-Filistin meselesindeki mevcut statükonun hem Ä°srail hem de Filistin için tehlikeli olduÄŸunu kaydeden Obama, "BarÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri için çok enerji harcadÄ±k ancak bu iki ülkeyi zorlayamayÄ±z." dedi.

- "Ä°ki devletli çözümden baÅŸka çözüm görmüyoruz"

Obama, 8 yÄ±llÄ±k yönetimi boyunca hem Ä°srail hem de Filistin yönetimini iki devletli çözüm için her zaman teÅŸvik ettiklerini ifade ederek, "Ä°ki devletli çözümden baÅŸka çözüm görmüyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Kendi dönemindeki çabalarÄ±ndan yapÄ±cÄ± bir sonucun çÄ±kmamasÄ±ndan dolayÄ± üzüntülü olduÄŸunu belirten Obama, "Ä°srail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanÄ±n geçmesinden endiÅŸe ediyorum." sözleriyle yeni yönetime de mesaj gönderdi.

Tel Aviv yönetimine, "AynÄ± anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet nasÄ±l olacak?" sözleriyle tepki gösteren Obama, yerleÅŸimlerin büyümesinin iki devletli çözümü imkansÄ±z hale getirdiÄŸini ve bu sebeple BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) tasarÄ±ya destek verdiklerini vurguladÄ±.

Cuma günü baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacak olan Donald Trump'Ä±n OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±nda kendi politikasÄ±nÄ± yürüteceÄŸini kaydeden Obama, özellikle danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n çizeceÄŸi tablonun yeni baÅŸkan için önemli gösterge olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

- ABD-RUSYA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

"ABD ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin olmasÄ± her iki ülkenin de yararÄ±nadÄ±r." vurgusunu yapan Obama, bunun için çok çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ancak istediklerini gerçekleÅŸtiremediklerini kaydetti.

Moskova'nÄ±n son dönemdeki tavrÄ±nÄ± eleÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ±, "Putin döneminde Amerika karÅŸÄ±tÄ± söylemler yükseldi." dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, bu ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldÄ±rgan tavrÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Obama, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n nükleer silahlarla bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Obama, "Rusya zorla bu ülkeye girdi. Bunu keserseniz yaptÄ±rÄ±mlar da kalkar diye birçok kez söyledik." ifadelerini kullandÄ±. Trump'Ä±n "Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rabiliriz" açÄ±klamasÄ± hatÄ±rlatÄ±lan Obama, bununla ilgili kararÄ±n ve sorumluluÄŸun yeni yönetimde olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

- "MANNÄ°NG KONUSUNDA GÖNLÜM RAHAT"

Obama, casusluktan dolayÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda 35 hapis cezasÄ± alan ve dün mayÄ±s ayÄ±nda salÄ±verilecek ÅŸekilde cezasÄ±nÄ± indirdiÄŸi eski ABD ordusu üyesi Manning hakkÄ±ndaki sorularÄ± da cevapladÄ±.

Manning'in iÅŸlediÄŸi suça göre aldÄ±ÄŸÄ± cezanÄ±n benzerlerinden fazla olduÄŸunu savunan Obama, "CezasÄ±nÄ± çektiÄŸini düÅŸünüyorum. Gönlüm rahat." dedi.

Wikileaks'e de bilgi ve belge sÄ±zdÄ±ran Manning ile ilgili kararÄ±nda herhangi bir sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Obama, ceza indirim kararÄ±nda adil davrandÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Amerikan toplumunun son baÅŸkanlÄ±k seçim sürecinde adeta ikiye bölündüÄŸünü ve bunun ülke için iyi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Obama, buna raÄŸmen ABD'nin yeni nesil gençliÄŸinden ve geleceÄŸinden çok umutlu olduÄŸunu sözlerine ekledi.

Cuma günü ABD Kongresinin bahçesinde gerçekleÅŸtirilecek yemin töreninin ardÄ±ndan görevini Trump'a devredecek olan Obama, ailesiyle bir süre daha baÅŸkent Washington'da yaÅŸamaya devam edecek.