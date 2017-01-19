TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna havai fiÅŸeklerle saldÄ±rdÄ±lar

TÃ¼rkiye'nin ZÃ¼rih BaÅŸkonsolosluÄŸuna saat 00.30 civarlarÄ±nda havai fiÅŸeklerle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

BaÅŸkonsolosluk kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Ä°sviçre'deki Türkiye'nin Zürih BaÅŸkonsolosluÄŸuna çarÅŸamba saat 00.30'da havai fiÅŸeklerle saldÄ±rÄ± düzenlendi.BaÅŸkonsolosluk cam ve duvarÄ±nda hasara neden olan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda Ä°sviçre polisi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Polisin, çevredeki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, saldÄ±rÄ±yÄ± görenlerin en yakÄ±n karakola giderek ifade vermesinin istendiÄŸi belirtildi.Öte yandan, Ä°sviçre'de terör örgütü PKK/PYD yandaÅŸlarÄ±nÄ±n gösterileri son zamanlarda artÄ±ÅŸ gösterdi. Geçen hafta, Türkiye'deki terör olaylarÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde terör örgütü PKK'nÄ±n sözde flamasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.