Ä°talya'da deprem ve Ã§Ä±ÄŸ faciasÄ±

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde dÃ¼n yaÅŸanan 4 depremde bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda, geçen yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda deprem nedeniyle 300 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bölgede dün yerel saatle 10.25'te 5,1; 11.15'te 5,5; 11.25'te 5,4 ve 14.34'te 5,1 büyüklüklerinde oluÅŸan yer sarsÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸananlarla ilgili haberlere yer verildi.Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altÄ±nda kalan 83 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin cesedine ulaÅŸtÄ±.Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuÄŸunu enkaz altÄ±ndan kurtardÄ±.

Otele çÄ±ÄŸ düÅŸtü

Gün boyu depremlerle sarsÄ±lan ülkede, Pescara kentinin batÄ±sÄ±ndaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koÅŸullarÄ± ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluÅŸtuÄŸu tahmin edilen çÄ±ÄŸ düÅŸtü.Haberi Facebook'taki kiÅŸisel hesabÄ±ndan duyuran Pescara Valisi Antonio Di Marco, "Ne yazÄ±k ki korkunç bir trajedi yaÅŸandÄ±. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doÄŸrulama ihtiyacÄ± var." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliÄŸindeki otele dün kayÄ±t yaptÄ±ran 20 kiÅŸi ve otel çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu belirtildi. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine göre, bu bölgede kaybolan 3 kiÅŸinin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.