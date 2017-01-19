Okul servisi ile kum yÃ¼klÃ¼ kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 24 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hindistan'Ä±n kuzeyinde meydana gelen kazada kum yÃ¼klÃ¼ kamyon ile okul servisi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 24 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hindistan'Ä±n kuzeyindeki Uttar PradeÅŸ eyaletinde kum yüklü kamyonla okul servisinin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu en az 24 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Uttar PradeÅŸ'in üst düzey emniyet yetkililerinden Javeed Ahmed, hÄ±zlÄ± giden kum yüklü kamyon ile 3 ila 12 yaÅŸlarÄ±ndaki öÄŸrencileri taÅŸÄ±yan servisin kafa kafaya çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 24 çocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, en az 24 çocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ahmed, araçta sÄ±kÄ±ÅŸan öÄŸrencileri kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü belirtti.Bölge okullarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk nedeniyle eÄŸitime ara verildiÄŸini ifade eden Ahmed, servisteki öÄŸrencilerin okulunun neden açÄ±k olduÄŸunun soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Emniyet yetkilisi Daljeet Chaudhary da bölgede yoÄŸun sis nedeniyle görüÅŸ mesafesinin düÅŸük olduÄŸunu söyledi.Servisteki öÄŸrencilerin Uttar PradeÅŸ'in Etah kentinde öÄŸrenim gördüÄŸü öÄŸrenildi.