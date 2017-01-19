Donald Trump'Ä±n devir teslim tÃ¶reninin maliyeti dudak uÃ§uklattÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n gÃ¶revi devir teslim tÃ¶reninin 200 milyon dolarÄ± aÅŸmasÄ± bekleniyor

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, yarÄ±n Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardÄ±ndan 8 yÄ±ldÄ±r Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.8 KasÄ±m'da gerçekleÅŸtirilen 58. baÅŸkanlÄ±k seçimlerinden zaferle çÄ±kan Trump'Ä±n görevi devralacaÄŸÄ± tören için baÅŸkent Washington'daki hazÄ±rlÄ±klar tüm hÄ±zÄ±yla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaÅŸÄ±k 900 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda sona gelinirken Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± sahnedeki titiz çalÄ±ÅŸmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrÄ±lan dev sahnede farklÄ± renkteki biletlere sahip konuklar için ayrÄ± bölümler hazÄ±rlandÄ±.AyrÄ±ca Kongre civarÄ±ndaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sinyal kesicilerin bulunduÄŸu çok sayÄ±da aracÄ±n farklÄ± mekanlara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Yetkililer, yarÄ±n sabah 06.00'da güvenlik kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve binlerce insanÄ±n alana girebilmek için uzun kuyruklar oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Beyaz Saray'da 8 yÄ±ldÄ±r oturan Demokrat Obama'nÄ±n ardÄ±ndan göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump'Ä±n ilk günden itibaren hem iç hem de dÄ±ÅŸ politikada atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n tüm dünya tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmesi bekleniyor.

Hispanikler endiÅŸeli

Tören alanÄ±, kortej eÅŸliÄŸinde Trump ve ekibinin geçiÅŸ yapacaÄŸÄ± Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazÄ±rlÄ±klarÄ± yerinde takip eden AA ekibi, yeni dönemle ilgili olarak farklÄ± toplumsal kesimlere mensup kiÅŸilere mikrofon uzattÄ±.Virginia'da yaÅŸayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump döneminden korktuÄŸunu, çünkü kendisi gibi Hispanik kökenlilerin "suçlu" gibi görüldüÄŸünü ifade etti. "Ben burada bir göçmenim, bugüne kadar hiçbir suça bulaÅŸmadÄ±m. Ancak toplumun belli bir kesimi bize çok kÄ±zgÄ±n ve bu gerçek bir tehdit." ÅŸeklinde konuÅŸtu.16 yÄ±ldÄ±r Maryland'de yaÅŸayan Hispanik kökenli Andrea Lucas (31) da benzer düÅŸünceleri dile getirerek, Trump'Ä±n, ülkede sayÄ±larÄ± 11 milyonu bulan yasa dÄ±ÅŸÄ± Hispanik göçmenleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme önerisinden hoÅŸnut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.