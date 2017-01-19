Ana Sayfa | DÃœNYA 19/01/2017 10:51

Ä°talya'da Ã§Ä±ÄŸ felaketi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

italya

Ä°talya'da meydana gelen depremin ardÄ±ndan bir otele Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucunda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde dün meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bölgede yaÅŸanan çÄ±ÄŸ felaketinde çok sayÄ±da kiÅŸinin öldüÄŸü bildirildi. Pescara kentinin batÄ±sÄ±ndaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akÅŸam saatlerinde hava koÅŸullarÄ± ve sismik hareketlerin tetiklemesi sonucu çÄ±ÄŸ düÅŸtü. Ä°talyan basÄ±nÄ±, çÄ±ÄŸ düÅŸen bölgeye ulaÅŸan arama kurtarma ekiplerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, bölgede "çok sayÄ±da kiÅŸinin öldüÄŸünü" ve otelden kimsenin ekiplerin çaÄŸrÄ±sÄ±na yanÄ±t vermediÄŸini yazdÄ±.Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, ölü ya da yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin net sayÄ± vermezken, "Otelde konaklayan 20 ve çalÄ±ÅŸan 10 olmak üzere 30 kiÅŸi olduÄŸunu biliyoruz. Ekiplerimiz, güç koÅŸullara raÄŸmen çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütüyor. Medyadan, hem ekiplerimize hem de oteldekilerin ailelerine saygÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi. Curcio, bölgedeki çÄ±ÄŸ felaketini haber veren iki kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini de paylaÅŸtÄ±. 

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